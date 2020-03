Suzano: Instituto Adolfo Lutz descarta segundo caso suspeito de coronavírus

O Instituto Adolfo Lutz descartou, nesta quarta-feira, 4, o segundo caso suspeito de coronavírus em Suzano. O diagnóstico trata-se da turista, de 24 anos, que veio da Europa recentemente, e mora no município suzanense. É o segundo caso descartado na cidade. Agora, a expectativa é para a divulgação do resultado de uma terceira mulher, que também voltou de viagem do Velho Continente.

Com dois casos descartados, a cidade aguarda para saber o diagnóstico de uma paciente de 25 anos. Segundo nota da Prefeitura, as três chegaram da Europa, na última quinta-feira, 27, pelo Aeroporto de Guarulhos, com sintomas de gripe. Ambas passaram pela Espanha e França, durante o carnaval, e foram orientadas a procurarem um serviço de saúde.

Todas pacientes passaram por hospitais da região. Duas no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e uma no Hospital Santa Maria. Na oportunidade, foram coletados materiais para análise laboratorial no Instituto Adolfo Lutz, na Capital. Depois disso, elas foram orientadas a ficarem em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pela Vigilância Epidemiológica de Suzano.

Segundo a Prefeitura, todos os protocolos estão sendo seguidos pela Vigilância Epidemiológica de Suzano, como o isolamento social das pacientes e acompanhamento de parentes próximos. A Prefeitura de Suzano está ampliando as orientações à população nas unidades de saúde, inclusive com distribuição de material com dicas de prevenção.



A Secretaria de Saúde informou, na semana passada, também que "ainda se tratam de suspeitas da doença e a situação está controlada, já que as pacientes praticamente não tiveram contato com ninguém no Brasil além da própria família e procuraram os serviços de saúde com rapidez depois de desembarcar".