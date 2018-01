Suzano intensifica ações de combate à dengue, zika e chikungunya

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do Setor de Controle de Zoonoses, começou a ampliar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os trabalhos estão sendo direcionados, no primeiro momento, às regiões da cidade com maior potencial de proliferação do inseto, como Cidade Edson e Raffo, por exemplo.

O combate ao mosquito é realizado por 20 agentes de saúde. Na última quinta-feira, eles percorreram as ruas da Cidade Edson. E ontem, a equipe seguiu para o Jardim Leblon, na região do Raffo.

O trabalho dos agentes consiste na vistoria de caixas d’água, cisternas, além de locais com possível acúmulo de água, onde o mosquito pode se reproduzir (calhas, pneus, garrafas e latas vazias, entre outros). A ação também é realizada quinzenalmente em locais que apresentam risco de proliferação, como pátios de ferro-velho, borracharias, depósitos de lixo, chácaras de veraneio com piscina, entre outros.

No contato com as residências, os profissionais também orientam sobre a necessidade de se observar as regras para evitar a multiplicação do Aedes aegypti: cobertura e vedação de caixas d’água e cisternas, aplicação de areia em pratos de plantas e armazenamento e descarte adequado de pneus, garrafas e lixos.

A Secretaria de Saúde de Suzano pede a colaboração de toda a comunidade durante o período de verão, quando é a época de reprodução do mosquito transmissor das doenças.

“O trabalho dos agentes de saúde é fundamental para averiguar e corrigir locais que possam apresentar a proliferação do mosquito transmissor de doenças, mas a autorização do proprietário é necessária para a atuação dentro de casa. É uma visita que está focada no bem-estar de toda a vizinhança”, explicou o chefe da pasta, Luis Cláudio Rocha Guillaumon.

Dados

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, em 2017, houve 135 casos suspeitos de dengue, mas só 12 foram confirmados. Também foram registrados seis casos suspeitos de chikungunya e uma confirmação (paciente infectado em outra cidade), e apenas três casos suspeitos (nenhum com confirmação) de zika vírus em Suzano.