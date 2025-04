Suzano intensifica ações de combate a maus-tratos a animais

Em alusão ao “Abril Laranja”, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção da crueldade contra animais, a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano tem intensificado as ações de combate aos maus-tratos. Desde agosto de 2022, mais de 2,3 mil vistorias já foram realizadas na cidade, destacando o trabalho contínuo do Setor de Bem-Estar Animal em parceria com a comunidade. As denúncias, recebidas pela Ouvidoria Municipal, são analisadas e resultam em visitas técnicas e orientações aos tutores.

A atuação começa com a equipe visitando o endereço indicado para realizar a educação ambiental. Nesses casos, os tutores são orientados sobre boas práticas como a necessidade de água, abrigo, alimentação adequada e liberdade mínima para os animais, especialmente aqueles mantidos presos por longos períodos em guias ou espaços inadequados.

Em situações que são passíveis de correção imediata, os responsáveis são acompanhados para garantir as melhorias.

Entretanto, quando há evidências claras de maus-tratos, é preciso uma resposta mais rigorosa. Para casos assim, a secretaria aciona a Guarda Civil Municipal (GCM) para intervir, garantindo o resgate do animal e a responsabilização dos agressores.

Entre agosto de 2022 e março de 2025, o município realizou 2.364 vistorias em resposta a denúncias de maus-tratos a animais, com a formalização de 105 boletins de ocorrência. Além das fiscalizações, os animais resgatados e aptos para adoção são encaminhados ao projeto “Baby, me Leva!”, que visa promover a adoção responsável e proporcionar um novo lar a esses pets.

Desde sua criação, em 2021, o projeto já viabilizou a adoção de 1.922 animais. Em 2025, até abril, 170 pets encontraram novos tutores por meio da iniciativa, evidenciando a importância do trabalho conjunto entre a prefeitura e a comunidade na proteção e bem-estar dos animais.

Além das ações de fiscalização e combate aos maus-tratos, a Prefeitura de Suzano oferece uma série de serviços gratuitos voltados à saúde, identificação e proteção dos animais, como o Registro Geral Animal (RGA), que funciona como um documento de identificação do pet. Com o registro, o tutor recebe uma carteirinha com os dados do animal e um pingente com QR Code, que auxilia na localização em caso de perda. O serviço pode ser solicitado pelo link bit.ly/RGAnimalSuz.

Para registrar denúncias de maus-tratos, os munícipes podem entrar em contato com a Ouvidoria Municipal por meio dos telefones 0800-774-2007 e 156, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou ainda por meio do site oficial suzano.sp.gov.br.

“Nosso trabalho é garantir que os animais recebam o cuidado e a proteção que merecem. Além das ações de fiscalização e combate aos maus-tratos, estamos comprometidos em oferecer serviços como a castração gratuita e a adoção responsável, que contribuem diretamente para a redução do abandono e o controle populacional. Acreditamos que, ao promover o bem-estar animal, estamos construindo uma cidade mais humana, onde todos têm responsabilidades e cuidados com aqueles que não podem se defender sozinhos”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.