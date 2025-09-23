Suzano intensifica ações de combate à tuberculose em unidades de saúde

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo durante o mês de setembro uma série de ações voltadas ao enfrentamento da tuberculose nas unidades de saúde da cidade. O trabalho inclui palestras educativas, orientações e coleta gratuita de exames de escarro, e reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença, que ainda representa um desafio de saúde pública no Brasil.

As atividades tiveram início na última semana, com palestra na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fátima, e seguem ao longo do mês em diversos bairros. Nesta segunda-feira (22/09), a USF Jardim São José recebeu uma ação comunitária com orientações voltadas aos moradores da região. A agenda prevê uma mobilização nesta quarta-feira (24/09) na USF Jardim Europa, com atendimento direcionado a pacientes de uma clínica de reabilitação.

Já na quinta-feira (25/09), a USF Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, sediará palestra a partir das 14 horas, aberta a todos os interessados. Na sexta-feira (26/09), será a vez da USF Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, que terá ação voltada não só ao público em geral como também a pacientes de uma clínica de reabilitação.

Na próxima terça-feira (30/09), a programação será intensificada, contemplando diferentes bairros: Recanto São José, Jardim Ikeda, Jardim Maitê, Cidade Miguel Badra, Jardim Revista, Jardim Suzanópolis e Jardim do Lago receberão atividades, tanto nas comunidades quanto nas unidades.

Para participar, não é necessário agendamento. Basta comparecer à unidade no dia e horário programados. Caso o munícipe opte por realizar a coleta do exame, que será feita após a ação em todos os locais, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Os endereços das UBSs estão disponíveis no link bit.ly/enderecossuzano

De acordo com o secretário Diego Ferreira, a intensificação das ações em setembro tem como objetivo não apenas identificar casos ativos, mas também conscientizar a população sobre os riscos e formas de prevenção. “A tuberculose é uma doença que pode ser curada, mas o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Por isso, estamos levando informações e exames diretamente à população, reforçando o compromisso da prefeitura com a saúde dos suzanenses”, afirmou.

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que atinge principalmente os pulmões e é transmitida pelo ar. Os principais sintomas incluem tosse persistente por mais de três semanas, febre, suor noturno, cansaço e emagrecimento. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e deve ser seguido de forma rigorosa para evitar complicações.

Com a campanha intensificada, a Secretaria de Saúde espera ampliar o alcance da informação, detectar novos casos e garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico e ao cuidado necessário. “Estamos falando de uma ação de prevenção que salva vidas e que reafirma a importância do serviço público de saúde como aliado da população”, concluiu Ferreira.