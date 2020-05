Suzano intensifica fiscalização no comércio com apoio da polícia

A Prefeitura de Suzano vem intensificando a fiscalização de estabelecimentos comerciais e a orientação de proprietários e funcionários sobre o que pode abrir neste período de quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19).

Nesta terça-feira (12/05), alguns locais de ramos de atividade não essenciais chegaram a ser interditados para que fosse coibida a entrada de clientes.

A intenção também é alertar sobre a possibilidade de multa para quem descumprir o decreto municipal nº 9.432/2020.

Medida

A medida se estenderá, pelo menos, até o final do mês, a fim de que se amplie o distanciamento social como forma de frear o avanço da doença na cidade. A ação é realizada pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e pelas Secretarias de Segurança Cidadã e de Transportes e Mobilidade Urbana, com apoio das Polícias Civil e Militar.

Ruas de Suzano

Logo pela manhã, os agentes saíram pelas ruas do centro da cidade, onde foram observados estabelecimentos funcionando quando não poderiam, por não serem considerados de serviços essenciais.

Abertos

“Nesses casos, reforçamos que não poderiam estar abertos e solicitamos que fechassem. Em alguns casos interditamos para impedir a reabertura. Por enquanto orientamos e avisamos. Depois, se constatarmos descumprimento, vamos autuar com base no decreto e na legislação municipal”, destacou o diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares.

Próximos dias

Nos próximos dias, a medida também será estendida para os centros comerciais de bairros de Suzano, como Vila Amorim, Jardim Dona Benta e Palmeiras, por exemplo.

“O nosso objetivo é levar essa ação para toda a cidade e fazer cumprir o decreto o máximo possível. Queremos preservar a integridade das pessoas, estimulando a conscientização sobre a importância do isolamento social”, disse o assessor estratégico Jefferson Ferreira dos Santos, da Secretaria de Segurança Cidadã, que coordena na ação as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil.