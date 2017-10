Suzano intensifica limpeza em vias públicas e previne enchentes

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos intensificou, nos últimos meses, os trabalhos de limpeza em vias públicas no Centro expandido e nos bairros periféricos. O objetivo da força-tarefa foi desobstruir bueiros e córregos, prevenindo enchentes em períodos de chuva. Na última sexta-feira (7), o município registrou uma tempestade de 28 milímetros acumulados, o equivalente ao volume previsto para todo o mês de outubro.

Mesmo com o grande volume de chuva dos últimos dias, bairros que vinham sendo prejudicados com alagamentos e enxurradas nos anos anteriores não registraram danos ao patrimônio. Os resultados são frutos do trabalho de prevenção de enchentes, alagamentos, deslizamento de terra, entre outros.

Os serviços de limpeza em córregos e valas foram concentrados no Jardim Belém, Jardim Lazzareschi e Jardim Miriam. No Parque Maria Helena e Vila Maluf, as ações também foram desempenhadas no sentido de coibir alagamentos, uma vez que esses bairros são cortados pelo Rio Tietê.

De acordo com o titular da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto, as ações de manutenção são fundamentais para manter a ordem do sistema viário, especialmente nos bairros periféricos. "Este é um trabalho permanente, no qual estamos colocando em ordem a questão dos alagamentos no município. O maior exemplo disso foi a chuva da última sexta-feira, que não causou prejuízos para as famílias da região do Jardim Belém, Miriam e na região do Parque Maria Helena. Colocamos como prioridade a limpeza de bueiros, visando a drenagem das águas de chuva, além do acabamento dessas vias públicas. Tudo isso, visando o bem estar do suzanense".

Tapa-buraco

A Prefeitura fechou setembro com mais de 2 mil buracos tapados em toda a região do bairro Casa Branca, que também vinha sendo prejudicada com as chuvas e a falta de manutenção desde o ano passado. Após janeiro, os trabalhos foram concentrados nos bairros Ramal São José, Sete Cruzes, Jardim Santos, Vila Barros, Jardim Modelo, Chácara Faggion, Caxangá e Jardim Saúde, além do Parque Residencial Casa Branca e Casa Branca.

"Demos início aos trabalhos de tapa-buraco com uma demanda muito grande. Executamos os serviços em tempo integral, mas, priorizando as ruas mais deterioradas e que têm tráfego acentuado e estratégico. Em alguns bairros, onde efetuamos reparos em vias principais, vamos retornar, para, desta vez, tapar os buracos das ruas transversais. Nosso objetivo é zerar os buracos das vias pavimentadas de Suzano".