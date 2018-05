Suzano intensifica trabalho de conscientização sobre segurança no trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano deu início ao reforço das ações de conscientização sobre segurança no trânsito. A primeira atividade ocorreu na tarde desta terça-feira (22), quando foi feita distribuição de material informativo a respeito do assunto a pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas. Além disso, estão previstos um encontro com representantes de outros municípios para tratar do tema e um trabalho voltado a alunos de escolas municipais e estaduais em regiões da cidade onde houve registro de ocorrências de acidentes e atropelamentos.

Entre os motivos que levaram a pasta a intensificar essas ações foi a confirmação de cinco mortes em abril pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP), banco de dados elaborado pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Até o mês anterior, nenhum óbito havia sido constatado oficialmente em Suzano.

A panfletagem realizada pela pasta municipal na Praça dos Expedicionários na tarde desta terça-feira faz parte do projeto Foca no Trânsito, idealizado pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran.SP) e do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.

O material divulgado – cerca de mil panfletos – continha dicas de segurança para motoristas e ciclistas e tratava dos riscos e da irresponsabilidade de usar aparelho celular na direção e consumir bebida alcoólica antes de dirigir. Trazia também um dado alarmante: 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Essa iniciativa de prevenção e orientação no local teve a participação de agentes de trânsito, fiscais e professores de educação de trânsito. A intenção é promover essa ação duas vezes por mês em toda a cidade. A próxima deve ocorrer na Praça João Pessoa.

Além disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana programa ações voltadas a escolas de Suzano em regiões com maiores incidências de acidentes de trânsito. Estão previstas exibição de filmes e realização de jogos, atividades lúdicas e palestras. O primeiro local escolhido é a Escola Municipal Professor Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente, bairro próximo à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) e à avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una. As atividades ocorrerão nesta sexta-feira (25), a partir das 8 horas, com a participação de mais de 400 crianças.

Encontro

Já no dia 11 de junho (segunda-feira), Suzano sediará a quarta reunião regional do ano do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Haverá representantes de Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires, Mauá, Franco da Rocha, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá e Mogi das Cruzes. O encontro ocorrerá no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), das 14 às 17 horas. Na oportunidade haverá apresentação e debate sobre o que os municípios realizam em relação ao assunto.

Para o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, são atividades como essas que poderão ajudar na diminuição de ocorrências. “Em 2017 e no começo deste ano conseguimos observar um resultado positivo após as ações que promovemos. Infelizmente, tivemos essas cinco vidas perdidas no trânsito em abril. O nosso objetivo é reduzir a zero as possibilidades e a quantidade de mortes. Por isso vamos intensificar as ações sempre que for possível”, destacou o chefe da pasta.