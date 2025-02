Suzano intensifica trabalhos de limpeza e cuidado com praças e jardins

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem intensificado os serviços de cuidado com praças e jardins em diversas regiões da cidade. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos moradores e proporcionar espaços mais agradáveis e seguros para todos. Até o momento, 43 locais já receberam as ações. Os trabalhos continuam em andamento, abrangendo diversos bairros.

Na próxima semana, as ações serão concentradas em 11 praças situadas nos bairros Cidade Boa Vista (2), Jardim Revista (2), Jardim Fernandes (1), Jardim Alterópolis (1), Jardim Gardênia Azul (1), Jardim Margareth (1), Cidade Edson (1), Vila Sol Nascente (1) e Jardim Colorado (1), com a previsão de continuidade dos trabalhos posteriormente.

As intervenções incluem uma série de atividades essenciais para a conservação dos espaços públicos. A roçagem da vegetação tem sido uma das prioridades, assim como a poda de arbustos e capinação, ações que contribuem para a estética e para a segurança, além de evitar o acúmulo de lixo e entulho. Outro serviço importante tem sido a pintura das bases das academias ao ar livre, das guias e dos bancos.

A retirada de resíduos também tem sido uma ação constante, pois contribui diretamente para a redução da proliferação de pragas urbanas como ratos, baratas e aranhas, problemas que frequentemente surgem em locais com acúmulo de lixo e que são agravados com as chuvas características dessa época do ano.

“Essas ações ganham ainda mais destaque durante o período de chuvas, que favorece o crescimento do mato e o acúmulo de detritos. São áreas importantes para drenagem urbana e estamos avaliando a arborização destes locais. As equipes têm se dedicado para garantir que todos os espaços estejam limpos e livres de focos de proliferação de doenças, além de promoverem ambientes mais seguros para a população”, destacou o secretário André Chiang.

Em relação aos lugares já atendidos, a prefeitura avançou para diversos bairros nas últimas semanas. No Jardim Imperador, foram atendidos quatro locais, enquanto o centro recebeu melhorias em três pontos. O bairro Cidade Edson contou com o atendimento de um local, assim como o Jardim Casa Branca, o Jardim Miriam e o Jardim Maitê. A Vila Urupês também teve uma praça atendida, assim como a Vila Amorim, que recebeu serviços em dois pontos. O bairro Cidade Miguel Badra foi contemplado com ações em três pontos e o Cidade Boa Vista teve um local atendido. No Sesc, três locais passaram por melhorias.

Na primeira quinzena do ano, a atuação da pasta já havia se concentrado em outras praças do Jardim Casa Branca, Vila Maluf, Jardim Quaresmeira, Jardim Imperador, Parque Maria Helena, Cidade Edson, Jardim São José, Jardim Colorado, Cidade Boa Vista, Jardim Vitória e Centro. Além disso, também foram beneficiados alguns jardins administrados pela prefeitura, como o do Centro de Convivência, da Vila Figueira; o do Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, do Cidade Boa Vista; e o do Centro Cultural Monteiro Lobato, que fica no Jardim Colorado.

Para Chiang, a continuidade dessas ações é fundamental para garantir a qualidade de vida dos munícipes e comerciantes que circulam diariamente pelos espaços públicos. “A manutenção das praças e jardins também representa um compromisso da administração municipal em proporcionar ambientes bem cuidados, seguros e agradáveis para todos os cidadãos. O trabalho de zeladoria, portanto, não se limita apenas à estética, mas visa também promover saúde pública, segurança e melhorar a vida de todos”, finalizou o secretário de Meio Ambiente.