Suzano interdita oito ferros-velhos clandestinos

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, com apoio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM), do Departamento de Fiscalização de Posturas e do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), interditou oito ferros-velhos clandestinos durante operação realizada nesta segunda-feira (28/08). A força-tarefa para combater crimes ambientais e perturbação do sossego vistoriou 22 estabelecimentos nas três regiões da cidade.

Com acompanhamento do secretário André Chiang, a ação teve como finalidade verificar a regularidade de ferros-velhos e oficinas cujo funcionamento ocorria em condição suspeita, segundo verificação da PM. As equipes visitaram estabelecimentos nos bairros Vila Ipelândia, Chácara Duchen e Jardim Dora, no distrito de Palmeiras; Jardim Revista, na zona norte; e Jardim Nazareth, Jardim Belém e Parque Maria Helena, no centro expandido.

Além da interdição, os agentes também promoveram orientação e direcionamento aos proprietários para que entrem na legalidade e retomem seus serviços mediante a regularização de documentos diversos, incluindo a oficialização da posse dos terrenos onde atuam e a permissão para manter um ferro-velho de acordo com a classificação ambiental do zoneamento.

A diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da Prefeitura de Suzano, Solange Wuo, pontuou que a iniciativa foi muito bem organizada, sendo importante para verificar e solucionar as irregularidades. “Por muitas vezes, um acompanhamento próximo e integrado aos estabelecimentos nos permite combater crimes que por vezes vão além da esfera ambiental. A exemplo, nós temos cerca de 280 catadores cadastrados que atuam na legalidade, algo que sempre incentivamos em prol de um bom andamento desta função na sociedade”, disse.

De acordo com Chiang, a operação foi um sucesso e a parceria deverá ser permanente. “Esse trabalho conjunto entre a nossa secretaria e o setor de Posturas, o GPA e a PM nos trouxe resultados valiosos que, sem dúvida, resultarão em múltiplos benefícios às regiões nas quais atuamos. Principalmente porque também pudemos levar conscientização e orientação para garantir a conformidade da lei. Por isso, agradeço a parceria de todos os envolvidos”, comentou o secretário.