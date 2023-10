Suzano investe R$ 153,8 mil e entrega área de lazer no Maitê

A Prefeitura de Suzano inaugurou, na manhã deste sábado (21), o Espaço de Lazer Professora Hilda Candida da Costa, no Jardim Maitê. O espaço tem 1.427,75 metros e conta com pistas abertas de corrida e caminhada, um parquinho, um campo de futebol de areia, um campo de futebol com grama e um viveiro. O investimento foi de R$ 153,8 mil, com recurso total da Prefeitura.

Na inauguração estavam presentes, além do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), o secretário de Saúde, Pedro Ishi; o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e os vereadores Denis Claudio da Silva, Gerice Lione e Jaime Siunte.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou a parceria com o Poder Legislativo de Suzano, que “caminha lado a lado” com a Prefeitura. “Na vida ninguém faz nada sozinho. Suzano só vai para frente porque a Câmara entende e caminha lado a lado com o Poder Executivo”.

Ashiuchi relembrou ainda outras melhorias que a Prefeitura levou ao Jardim Maitê durante seu mandato. “A Estrada do Areião antes e depois, o Posto de Saúde, a escola. São várias melhorias e outras que virão: iluminação e acessibilidade que vamos melhorar. O bairro está em constante melhoria. Se você pegar o que era aqui e o que está se tornando”.

O secretário de Saúde Pedro Ishi aproveitou a solenidade para reforçar a importância do esporte para a saúde e bem-estar. “Existe um estudo, feito pela Nike, que fala que a R$ 3 investidos no esporte, são R$ 10 economizados na saúde. Ou seja, esporte é saúde”, conta.

O prefeito falou que o espaço vai além de esporte e saúde. “Mais do que saúde e esporte, o espaço é oportunidade, lazer, amizade que vai ser feita aqui, fortalecimento, vai trazer esperança e dias melhores para o Maitê. Fico muito feliz de estar entregando mais essa obra tão esperada”.

Samuel de Oliveira, secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, falou sobre os trabalhos feitos nos arredores do espaço.

“É mais uma opção de lazer na cidade. Foram revitalizados os campos de areia e society, o calçamento, acessibilidade para esse espaço, iluminação também estamos reforçando. É um trabalho bastante completo para atender as crianças, jovens, adultos e idosos. É um espaço bem bacana”.

Conheça a Professora Hilda

A Professora Hilda Candida da Costa, nascida em Mogi das Cruzes, em 1966, deu aula durante 15 anos na Escola Municipal Antônio Carlos Mayer, no Jardim Maitê, onde também foi diretora.

Durante toda sua vida, dedicou-se à família, escola e aos alunos com muito respeito e carinho, pois era uma apaixonada pela alfabetização e acreditava na educação como mola propulsora para um futuro mais digno a todos. Quando tinha 56 anos, em 2022, Hilda foi a óbito após batalhar contra um câncer.

Com toda sua família presente, a filha Naiana Candida da Costa escreveu uma carta sobre sua mãe. “Minha mãe, ou professora Hilda ou Hildinha, foi uma mulher dedicada e inspiradora. Hoje eu quero expressar minha gratidão profunda por tudo que ela fez por mim e por tantos outros durante toda sua vida. Seu comprometimento com a educação e amor pelo ensino deixaram uma marca permanente nas nossas vidas. Ensinar era uma das partes mais gratificantes da vida dela”, disse em um trecho.