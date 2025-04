Suzano lança Campanha do Agasalho com meta de 150 mil peças

A Campanha do Agasalho 2025 foi lançada em Suzano com uma meta de receber a doação de 150 mil peças até o dia 31 de julho. A solenidade de lançamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (25), no Cineteatro Wilma Bentivegna.

A ação leva o nome de “Cubra Suzano de amor” e tem um jingle especial, cantado pelo artista Raffa Augusto, que se colocou à disposição da Prefeitura para auxiliar na campanha. “Uma causa social tão importante e que fique claro que juntos somos mais fortes e sozinhos não somos nada. Estou sempre pronto e preparado para as ações sociais”, disse o cantor.

Serão, ao longo de três meses, mais de 80 pontos de doação. Todos os pontos estarão disponíveis no site da Prefeitura de Suzano em breve. “Cobertores, casacos, calças, calçados, qualquer tipo de vestuário em bom estado são aceitos. Precisa estar em bom estado, precisamos doar o que a gente usaria. Lenços e toucas de lã também são aceitos e vamos enviar para a Rede Feminina de Combate ao Câncer”, explicou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi.

As peças arrecadadas ao longo da campanha serão direcionadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social da cidade. O Fundo Social terá o apoio de órgãos públicos e privados para potencializar o alcance da campanha.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que existem alguns pontos da cidade que já foram identificados como mais necessitados para receber as peças da ação. “A região sul, em Pamleiras, temos alguns bairros que identificamos com vulnerabilidade. Na região central temos o Jardim Maitê, na região norte temos alguns outros bairros também identificados. Nesses locais todos, o Fundo Social terá uma tarefa maior, junto com a Assistência Social”, disse o chefe do Executivo.

A primeira-dama reforçou que, apesar da campanha se encerrar no dia 31 de julho, doações ainda serão aceitas pelo Fundo Social. “Ficamos com as caixas até o dia 31 de julho. Mas é uma campanha permanente, aceitamos doação de coisas boas o ano inteiro”, continuou.

Déborah explicou como as famílias interessadas em receber as peças doadas podem participar. “Temos as associações parceiras que têm os cadastros das famílias e vamos entrar com o bazar nesses locais. Vou tentar atender a todas, mas dependo das doações. Não adianta eu ter 30 peças e ir em uma associação com 150 pessoas. Quando juntar uma quantia significativa de doações, abrimos os bazares”, explicou Déborah.

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou a importância da Campanha do Agasalho para a população que vive em vulnerabilidade social. “É uma tradição da cidade, que visa atender o público mais necessitado em todo o município. Para nós pode ser normal ter um agasalho, um cobertor, mas para muitas pessoas não é. Inclusive, as pessoas vão até as entidades para saber quando poderão pegar as peças. É muito importante”.

A meta da Campanha do Agasalho para 2025 é menor do que a da ação do ano passado. “Vamos com o pé no chão. Colocamos a meta em 150 mil, se vier 1 milhão de doações, vamos ficar felizes”, explicou o prefeito. “É a nossa primeira vez. Não posso chutar a meta lá em cima. Começamos mais humildes, mas vamos bater a meta”, complementou Déborah.

Presenças

Além do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, e do vice-prefeito Said Raful, estiveram presentes no evento os secretários Alex Santos (Governo); Afrânio Evaristo (Gabinete); Cíntia Lira (Administração); Claudinei Galo (Transporte); Denis Watanabe (Planejamento Estratégico); Elvis Vieira (Planejamento Urbano); Geraldo Garippo (Desenvolvimento Social); Nardinho (Esporte); Paulo Pavione (Comunicação); Renata Priscila (Educação); Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); e Samuel Oliveira (Manutenção). Os vereadores Artur Takayama, Adilson Horse, Inhame, João Sabugo, Josias Mineiro e Zé Oliveira também marcaram presença.