Suzano lança nova campanha para prevenção de doenças respiratórias

A Secretaria de Saúde de Suzano anunciou que iniciou nesta semana, uma nova campanha na prevenção de doenças respiratórias.

A ação vai abranger todos os 23 postos de saúde da cidade, e tem como principal objetivo orientar a população sobre como evitar o contágio por esse tipo doença.

Segundo informações da pasta, um material com informações vai passar a ser distribuído. Além disso, cartazes serão espalhados pelos postos para reiterar as orientações.

A pasta reforça que “a participação da população é importante para difundir as informações corretas e científicas, para uma prevenção mais eficaz.”

Casos de gripe

De acordo com a secretaria, não há nenhum caso notificado de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) contabilizado até o momento na cidade.

Os casos de gripe comum não são de notificação obrigatória, por isso não fazem parte da contabilidade de casos na cidade.

No mesmo período do ano passado, cinco casos foram confirmados. Um por contágio por Influenza A, e os casos restantes por infecção por outros vírus. Não houve aumento no movimento nos equipamentos de saúde.

Coronavírus

Com a chegada do Coronavírus ao Brasil, a secretaria afirmou que todos os profissionais da saúde utilizam manuais do Ministério da Saúde para classificar e definir os casos, inclusive os do novo vírus. Desta forma, um triagem é feita em pessoas que apresentem sintomas de gripe e a classificação e feita conforme critérios para risco de cada SRAG. O Alto Tietê ainda não têm nenhum caso confirmado de coronavírus. Há 3 suspeitos. Em janeiro, o caso de uma jovem de 22 anos, recém chegada de Wuhan, (cidade epicentro da doença) foi notificado em Mogi das Cruzes, mas foi descartado dias depois, após exames comprobatórios.

No último dia 26, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da doença no Brasil. Um idoso de 61, residente de São Paulo, voltou de uma viagem à Itália infectado pelo vírus. Este é o primeiro caso conformado de coronavírus na América Latina.