Jornal Diário de Suzano - 29/11/2025
Cidades

Suzano lança Plano Verão com força-tarefa integrada para enfrentar período de chuvas

Cerimônia no Cineteatro apresentou atuação conjunta entre Defesa Civil e todas as secretarias para monitorar áreas de risco e responder rapidamente a emergências

29 novembro 2025 - 12h00Por de Suzano
Suzano lança Plano Verão com força-tarefa integrada para enfrentar período de chuvas - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano lançou nesta sexta-feira (28/11) a edição do Plano Verão 2025-2026 em evento realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. A iniciativa, coordenada pela Defesa Civil e integrada a todas as secretarias municipais, marca o início de um período estratégico de prevenção e resposta rápida diante do aumento do índice pluviométrico esperado para os próximos meses. O plano segue oficialmente de 1º de dezembro a 31 de março, com possibilidade de extensão até abril, conforme a necessidade e o comportamento climático.

Antes mesmo da chegada do período crítico, a gestão municipal já vinha executando ações preventivas ao longo de todo o ano. Entre elas estão o monitoramento constante das áreas de risco, a checagem preventiva de córregos e rios e as ações de zeladoria urbana, como limpeza de valas e bueiros. O município conta hoje com 45 áreas de risco que, somada com demais informações, norteiam o planejamento e reforçam a necessidade de atuação integrada entre as pastas.

Durante a cerimônia, o diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, destacou o papel essencial da prevenção e da articulação entre as equipes. “O Plano Verão é construído para salvar vidas. Trabalhamos o ano inteiro monitorando cada ponto sensível da cidade, e agora intensificamos essa atuação. O mais importante é que todas as secretarias estão conectadas, prontas para agir e mitigar riscos de forma rápida e eficiente”, declarou.

Uma das principais frentes apresentadas foi a que compõe o Grupo de Atenção do Plano Verão, formado por cerca de cem pessoas, incluindo todos os secretários municipais e representantes de cada secretaria. Esses integrantes permanecem em alerta durante todo o período, atuando como sensores em campo e, sempre que identificam qualquer risco, acionam imediatamente seus setores para que a resposta seja rápida e coordenada. O modelo, segundo a gestão, garante mais agilidade nas primeiras horas de uma ocorrência, etapa considerada decisiva para evitar danos maiores.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou a importância da união entre as forças municipais. “Segurança também é prevenção. Estamos integrados com a Defesa Civil para proteger a população, apoiar ações de campo e oferecer respostas firmes diante de qualquer emergência. O Plano Verão fortalece essa rede e nos deixa ainda mais preparados para enfrentar eventos extremos”, analisou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o orgulho pelo trabalho realizado e reforçou que a gestão está mobilizada para enfrentar o período de chuvas com responsabilidade e planejamento. “Trabalhamos com seriedade para cuidar das pessoas. O monitoramento é feito diariamente com ações preventivas constantes e um grupo de atenção formado por servidores dedicados. Seguiremos firmes para garantir mais segurança e tranquilidade aos suzanenses”, afirmou.

Além do chefe do Poder Executivo municipal, do diretor Tony Wenzler e do secretário Francisco Balbino, também participaram do lançamento a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o vice-prefeito Said Raful, os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Afrânio Evaristo (Gabinete), André Chiang (Meio Ambiente), César Braga (Controladoria), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação) e Diego Ferreira (Saúde) - além dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro.

Deixe seu Comentário

