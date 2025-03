Suzano lança 'Projeto SER' para capacitar lideranças e promover inclusão

A Secretaria Municipal de Governo lançou na manhã desta terça-feira (18/03) o “Projeto SER – Suzano Educa e Respeita”, uma iniciativa que tem como objetivo capacitar e fortalecer lideranças locais para que sejam agentes de transformação na cidade. O evento ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) e reuniu mais de 150 pessoas entre representantes do setor público, lideranças femininas e moradores interessados em promover mudanças na sociedade.

A proposta chega com a missão de disseminar conhecimento, incentivar a inclusão e inspirar atitudes que gerem impactos positivos na comunidade. O primeiro eixo trabalhado foi o “Mulher”, dando início a uma série de ações que ocorrerão ao longo do ano. Ainda neste mês de março, outros três eixos serão ministrados, ampliando o alcance da iniciativa e permitindo que diferentes grupos da sociedade se envolvam e contribuam para um ambiente mais igualitário e respeitoso em Suzano. O projeto contou com o apoio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, que esteve presente no desenvolvimento da atividade.

O evento de lançamento contou com a presença do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul, do vice-prefeito Said Raful, do presidente da Câmara, Artur Takayama, e dos secretários municipais Alex Santos (Governo), Diego Ferreira (Saúde), André Chiang (Meio Ambiente), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Renata Priscila (Educação), Cíntia Lira (Administração) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos). Também participaram o controlador geral do município, César Braga, o chefe de gabinete Afrânio Evaristo da Silva e a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice.

A programação do primeiro encontro trouxe como destaque o tema “A força e o protagonismo feminino na sociedade”, ministrado por Larissa Ashiuchi, ex-primeira-dama de Suzano, que compartilhou sua trajetória e seu impacto na gestão pública. Ao longo de sua fala, Larissa abordou a importância da presença feminina em espaços de decisão e ressaltou como o empoderamento das mulheres pode transformar realidades.

O público também participou de dinâmicas interativas, criando um ambiente de troca e aprendizado, em que experiências foram compartilhadas e novas conexões foram estabelecidas. O engajamento dos participantes mostrou a necessidade de dar continuidade nas iniciativas para fortalecer o papel da mulher na sociedade e incentivar ainda mais a formação de lideranças femininas.

Na ocasião, a Secretaria de Governo também realizou uma homenagem aos apoiadores da iniciativa, com a entrega do Troféu Projeto SER, um reconhecimento àqueles que contribuem ativamente para o desenvolvimento de Suzano por meio do conhecimento e da inclusão.

Outros temas

Após o evento dedicado às mulheres, o “Projeto SER” continua com mais três encontros programados para o mês de março. Todas as capacitações acontecerão no Cineteatro Wilma Bentivegna.

Na segunda-feira (24/03), às 9 horas, o foco será o protagonismo juvenil. A palestra discutirá a importância da juventude na sociedade, abordando temas como cidadania, gestão pública, políticas públicas, além de questões relacionadas à saúde, prevenção e bem-estar mental. Na quarta-feira (26/03), às 8h30, o tema será acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. O encontro trará à tona os avanços e desafios dessa área, abordando direitos, políticas públicas e questões como deficiências ocultas e doenças raras.

O ciclo de encontros será encerrado em 31 de março (segunda-feira), com uma edição voltada para a população idosa, em horário a ser confirmado. Durante esse encontro, serão discutidos temas essenciais como direitos dos idosos, promoção da saúde e qualidade de vida.

As inscrições para os próximos encontros estão abertas e podem ser realizadas até a data de cada evento por meio do link bit.ly/PROJETOSERSUZANO. Interessados e instituições que desejam participar devem escolher o eixo temático correspondente e confirmar a presença. Para mais detalhes, entre em contato com a Secretaria de Governo pelo telefone (11) 4745-2045.

“Quero agradecer a presença de todos neste evento. É muito gratificante ver tantas pessoas engajadas em discutir temas tão relevantes para nossa cidade. Cada participação, cada ideia compartilhada, faz toda a diferença para que possamos construir juntos uma Suzano ainda mais justa, acessível e cheia de oportunidades para todos”, afirmou o presidente da Câmara, Artur Takayama.

Em sua fala, o secretário de Comunicação Pública reforçou a necessidade de ampliar esses eventos. “Sempre acreditei no poder da voz das mulheres e, por isso, apoio incansavelmente todas as ações que buscam dar visibilidade e fortalecer suas lutas. O ‘Projeto SER’ é um exemplo claro de como, com esforço e união, podemos criar espaços de transformação e respeito. A nossa cidade tem muito a aprender com as mulheres, e é um privilégio ver tantas lideranças emergindo com tanta força”, ressaltou Paulo Pavione.

Já o secretário de Governo e idealizador do projeto, ressaltou que a prefeitura está comprometida em fornecer as ferramentas necessárias para que os cidadãos se tornem protagonistas da mudança. “O ‘Projeto SER’ nasceu da nossa vontade de dar espaço para as mulheres de Suzano se tornarem protagonistas em diversas áreas da cidade. Ver tantas pessoas aqui, dispostas a aprender e a compartilhar experiências, é uma verdadeira motivação. Este é apenas o começo de um movimento muito maior que vamos continuar a construir”, destacou Alex Santos.

A primeira-dama Déborah Raffoul destacou a relevância da iniciativa e reforçou a importância do apoio ao público feminino “Fortalecer as mulheres e suas lideranças é o primeiro passo para que possamos construir uma cidade mais justa e acolhedora. O ‘Projeto SER’ nasce com esse propósito, além de inspirar, educar e transformar. Acredito que iniciativas como essa criam oportunidades e mostram o quanto as mulheres são fundamentais para o crescimento da nossa sociedade”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito também enfatizou o compromisso da administração municipal com a formação de cidadãos engajados. “Suzano sempre foi uma cidade de pessoas batalhadoras e fortalecer a capacitação da nossa população é um passo essencial para um futuro ainda melhor. O ‘Projeto SER’ vem para ampliar essa visão, dando espaço para novas lideranças e incentivando um olhar mais humano e inclusivo para nossa cidade”, declarou Pedro Ishi.

O evento também foi prestigiado pelos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e André Marcos de Abreu, o Pacola.

O encontro contou ainda com a presença de figuras importantes na defesa dos direitos das mulheres como a responsável pelo Departamento da Mulher da administração municipal, Maria Margarida Mesquita, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Patrícia Braga, além do presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Cicconi.