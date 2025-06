Suzano lança questionário para ouvir população sobre arborização

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu início a mais uma importante etapa de participação popular na elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana: a aplicação de um questionário para saber diretamente da população sobre como está a arborização urbana no município. A iniciativa parte do processo de elaboração da ferramenta e norteará as ações da cidade em relação às árvores nos espaços públicos. O levantamento pretende entender como os moradores percebem o estado atual das plantações, seus benefícios e também os problemas enfrentados no dia a dia.

O questionário aborda desde a distribuição e qualidade das árvores até questões como benefícios ambientais, problemas mais comuns e o nível de informação da população sobre o tema. Além disso, a pesquisa oferece um espaço para sugestões da comunidade, o que contribui para um plano mais próximo das reais necessidades do município. O diagnóstico obtido ajudará a prefeitura a definir políticas mais eficazes e inclusivas para o manejo, plantio e preservação das árvores urbanas.

“Essa escuta ativa da população é fundamental para que o plano não seja feito apenas por técnicos, mas com base na vivência real dos cidadãos. Queremos saber como as pessoas enxergam as árvores em suas ruas, se percebem benefícios, se enfrentam problemas, e também como gostariam que Suzano evoluísse nesse aspecto”, explicou o secretário André Chiang.

O formulário pode ser acessado por meio do link bit.ly/percepcaoarborizacao . Ele é composto por cinco seções: dados demográficos, percepção geral sobre a arborização urbana, benefícios e problemas, interação e cuidado com as árvores e conhecimento/educação ambiental. A pesquisa é opcionalmente anônima e ficará disponível em formato on-line, podendo ser acessada por moradores de todos os bairros da municipalidade. Ainda de acordo com Chiang, ouvir a comunidade é o primeiro passo para a construção de uma cidade mais verde e equilibrada. “O plano precisa ser realista, mas também ambicioso. Para isso, precisamos das vozes de quem vive aqui. As árvores desempenham um papel essencial no conforto térmico, na saúde pública, na biodiversidade e na qualidade de vida. E é com base na percepção do suzanense que vamos priorizar nossas ações”, afirmou o secretário.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância da participação popular no planejamento de políticas públicas ambientais. “Queremos que Suzano seja uma cidade onde o verde esteja presente. A arborização urbana não é apenas uma questão estética, ela é parte da nossa infraestrutura de bem-estar. Contamos com o engajamento dos moradores para construir um plano à altura dos desafios e dos sonhos da nossa cidade”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Outro ponto relevante é a abordagem educativa do formulário, que questiona o quanto a população se sente informada sobre o tema e se acredita que as escolas e outros espaços devem dar mais atenção à arborização.

A ideia, segundo a secretaria, é também fortalecer a consciência ambiental da cidade por meio da educação, especialmente com as novas gerações. “Nossa gestão vai transformar os dados em ações concretas”, finalizou o prefeito.