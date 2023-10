Suzano lança 'RG Animal' para cães e gatos; donos podem pedir carteirinha

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou a novidade ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. A medida pretende garantir mais controle sobre os animais e contribuir para a localização de tutores, no caso de pets encontrados nas ruas.

Para que o interessado receba o RGA, será necessário acessar o link bit.ly/RGAnimalSuz . Por esse canal, devem ser fornecidos os dados dos tutores e dos animais. As informações registradas serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para confecção da identificação, que será enviada ao e-mail cadastrado em até dez dias úteis.

A partir desse momento, os tutores serão orientados, também por e-mail, sobre o procedimento para a retirada do pingente a ser colocado no animal. Este item contém um QR Code que contemplará as mesmas informações da carteirinha, com os dados dos tutores e dos animais. A prefeitura adquiriu 25 mil pingentes, que serão disponibilizados gratuitamente para o completar o documento.

Um dos objetivos da administração municipal é aumentar o controle sobre a quantidade de pets da cidade e conhecer as características relacionadas aos cães e gatos, especialmente no que diz respeito à castração. Por isso, a Câmara de Vereadores deverá apreciar, até o fim do ano, um projeto de lei em fase de elaboração por Marcel da ONG que pretende tornar obrigatória a apresentação do RGA para acesso a serviços públicos referentes ao setor de Bem-Estar Animal, como os atendimentos veterinários.

O vereador agradeceu a administração municipal por colocar em prática sua indicação referente ao RGA, e que agora será discutida no Legislativo municipal.

“Hoje é uma data muito especial para essa causa que tanto defendemos. Além de ser o Dia dos Animais, nós celebramos em Suzano neste o Dia do Bem-Estar Animal, por conta da Lei 5.370/2022. Agora também queremos legislar sobre o RGA, para termos ainda mais condições de seguir ajudando a população com as ações que buscam garantir o cuidado necessário aos animais de nossa cidade”, disse o vereador.

O secretário de Meio Ambiente afirmou que o RGA é um presente para os pets neste dia dedicado a eles.

“Convidamos a população para fornecer as informações necessárias no link que foi disponibilizado. Assim, conseguimos cadastrar os dados no QR Code que está disponível nos pingentes para garantir um controle maior dos animais por parte da administração municipal. Nossa ideia é estabelecer um censo e criar mecanismos para fortalecer os instrumentos que temos para proteger cães e gatos”, afirmou Chiang.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que a implementação do documento de identificação dos animais é uma conquista para a cidade.

“Aproveitamos a data para apresentar essa novidade. O RGA é importante para os animais, para os tutores e para a administração municipal. O cadastro das informações nos permite direcionar esforços para garantir as ações necessárias de proteção aos cães e gatos do município. Teremos mais dados sobre os animais, especialmente aqueles que já foram castrados, que nos ajudarão com a construção de políticas públicas relacionadas ao tema”, ressaltou o prefeito.

Em celebração ao Dia Mundial dos Animais, comemorado nesta quarta-feira, a Prefeitura de Suzano lançou o Registro Geral Animal (RGA) que permite ao munícipe obtenção da carteirinha de identificação e um pingente com QR Code para cães e gatos com as principais informações referentes aos pets.