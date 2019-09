Suzano leva mais de 200 crianças para passeio de Maria-Fumaça

Cerca de 200 crianças da Escola Municipal Liuba Pizzolitto, do Jardim Planalto, participaram nesta sexta-feira (13) do projeto “Trem Turístico Social”, promovido pela MRS Logística e pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), com apoio da Prefeitura de Suzano, em Guararema. Os alunos do G4 da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental passearam de Maria-Fumaça, a histórica locomotiva a vapor, e também conheceram os principais pontos turísticos da cidade.

O grupo esteve acompanhado da primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, e da coordenadora de projetos da Secretaria de Educação, Rafaela Rodrigues, que explicou a atividade: “Somos parceiros da MRS e Suzano é o primeiro município a participar desse projeto. As crianças puderam ter um dia especial fora da escola e conhecer a logística ferroviária”. Em Guararema, a primeira-dama Vanessa Leite e a assessora geral de gabinete Sandra Regina Olivieri recepcionaram os suzanenses na estação de trem do município.

A representante da MRS Logística Adriana Carvalho destacou a importância do projeto para os alunos da EM Liuba Pizzolitto, unidade localizada no bairro do Caulim, também próxima a uma linha férrea da companhia. “Já realizamos passeios com escolas de Guararema e agora, em parceria com a ABPF, vamos trazer crianças de outros lugares para conhecer. Suzano é nossa parceira e foi escolhida para reforçarmos junto aos alunos as orientações para prevenção de acidentes, além do contexto histórico das locomotivas”, explicou. O presidente da ABPF, Bruno Sanches, também esteve presente no encontro.

A programação do dia levou os alunos ao distrito de Luiz Carlos, onde puderam conhecer o Núcleo de Educação Ambiental, o Centro de Atendimento ao Turista e Espaços de Exposições, além de visitarem a Ilha Grande e o Mirante de Guararema. Larissa Ashiuchi agradeceu a hospitalidade do município e da MRS Logística. “Tenho certeza que as crianças aproveitaram muito o passeio e saíram com mais conhecimento sobre o tema. Esperamos manter esse tipo de parceria para que Suzano também possa contribuir com projetos importantes à região”, disse a primeira-dama.