Suzano lidera o Alto Tietê em rankings de eficiência divulgados em 2025

Suzano liderou o Alto Tietê em alguns dos rankings de eficiência divulgados nos cem primeiros dias de 2025, que colocaram a cidade em condição de destaque perante os 645 municípios do Estado de São Paulo e os 5.570 do Brasil. O reconhecimento veio por parte de avaliações estaduais nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Saúde Bucal, e, na lista nacional, referente ao trabalho voltado para o saneamento básico, que manteve a cidade entre as melhores do país.

Em janeiro, Suzano recebeu do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo a nota máxima em eficiência no setor de TI da prefeitura, sendo a única na região a atingir essa marca. No mesmo mês, o município foi premiado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) por ter um dos melhores desempenhos no ranking estadual em Saúde Bucal, ficando em primeiro lugar no Alto Tietê. Em março, Suzano se destacou mais uma vez no cenário nacional como uma das cidades com os melhores índices de saneamento básico, no ranking do Instituto Trata Brasil, apresentando novamente o melhor desempenho regional.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que os resultados das avaliações refletem um trabalho de excelência desenvolvido de forma contínua desde 2017. “Estamos colhendo os frutos de uma sequência de boas gestões nos diferentes aspectos da administração municipal. Estamos implementando práticas de sucesso na Saúde, na Gestão Pública, no saneamento básico e nos outros serviços relacionados à qualidade de vida da população. Temos sido referência para outras cidades e estamos melhorando a vida dos moradores”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

TI

O reconhecimento do trabalho de TI desenvolvido pela administração municipal, sob a condução da Secretaria Municipal de Administração, foi alcançado por meio Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), que avaliou com o conceito “A” o desempenho da Prefeitura de Suzano em relação ao planejamento, ao controle fiscal, à educação, à saúde, ao meio ambiente, aos aspectos urbanos e à governança.

Suzano chegou ao resultado por conta de nove ações executadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação, que incluem a implementação do Plano Diretor de TI (PDTI), do Plano de Segurança da Informação (PSI) do Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação (PCS), da Política de Backup e da restauração de Dados Digitais.

A nota também foi motivada pela inclusão de novos serviços no website da prefeitura como “Perguntas e respostas mais frequentes”, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública. Nessa plataforma foram feitas alterações e correções em serviços já existentes para adequação aos quesitos do TCE, como no caso do Serviço de Informação ao Cidadão e-SIC.

Saúde Bucal

Por conta do atendimento odontológico prestado à população, Suzano teve destaque na avaliação que foi realizada pelo Crosp em municípios que têm entre 100 e 500 mil habitantes. A cidade obteve 95 pontos na classificação final, ficando em 4º lugar no Estado e em primeiro lugar no Alto Tietê.

A cidade foi reconhecida pelas boas práticas nos quesitos Financiamento em Saúde, Controle Social, Política Municipal de Saúde Bucal, Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal na Atenção Especializada e Hospitalar, Vigilância em Saúde e Promoção de Saúde, Qualificação da Força de Trabalho, Remuneração do Cirurgião Dentista e Educação Permanente para Profissionais de Saúde Bucal.

Para atingir a nota suficiente para receber o prêmio, a cidade ainda obteve análise satisfatória em critérios de avaliação que consideraram investimentos em serviços odontológicos, qualidade das ações de promoção de saúde bucal, infraestrutura e valorização profissional.

Saneamento

De acordo com o mais recente ranking do Instituto Trata Brasil, com dados de 2024, o município ocupa a 28ª posição no País, destacando-se com o melhor desempenho no Alto Tietê, superando grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Goiânia (GO). O levantamento, que avalia a qualidade do serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento esgoto, coloca Suzano em um patamar superior quando comparada a muitas outras localidades brasileiras.

A cidade obteve ótimos números em indicadores fundamentais, dados que a coloca como uma das melhores em esgotamento sanitário no Brasil. O abastecimento de água atingiu 93,74%. Já o índice de coleta de esgoto está em 88,78%. A qualidade do saneamento em Suzano também se reflete em indicadores de atendimento a domicílios com acesso ao serviço. A cidade avançou consideravelmente nos últimos anos, resultado de um esforço contínuo para garantir o acesso a serviços essenciais.

Suzano tem promovido uma busca constante pela modernização das redes de distribuição e tratamento, com investimentos importantes em infraestrutura e em novas tecnologias. A gestão pública tem trabalhado para melhorar a qualidade do serviço de água e esgoto, incluindo ações que visam a redução das perdas na distribuição e a ampliação da cobertura dos serviços.

Pedro Ishi frisou que a cidade tem tudo para avançar ainda mais com os investimentos que já estão sendo executados. “Receberemos recursos da ordem de R$ 598 milhões para seguir alcançando mais localidades com as melhorias no saneamento básico. A meta de universalizar este tipo de serviço colocará Suzano num patamar de ainda mais destaque a nível nacional, garantindo mais saúde para a população. Temos orgulho de receber esse tipo de reconhecimento pois é uma prova de que estamos no caminho certo”, sublinhou o prefeito.