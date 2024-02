Suzano lidera ranking de 'Proteção aos Cidadãos' do Tribunal de Contas

Os resultados revelados neste mês pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) 2023 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) colocam Suzano na liderança do Alto Tietê no quesito “Proteção aos Cidadãos”. O município foi classificado com a nota B+, enquadrada num intervalo compreendido entre 75% e 89,9% da nota máxima, que remete a um trabalho muito efetivo na categoria i-Cidade.

Este quesito considera o nível de proteção aos cidadãos medindo o grau de planejamento de ações relacionadas à segurança diante de eventuais acidentes e desastres naturais. A avaliação reconhece a eficiência da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil, que conta com o Plano de Contingência e com Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) para garantir respostas assertivas frente a situações adversas.

O Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil (Plamcon) de Suzano foi apresentado à população em 15 de setembro do ano passado, durante audiência pública realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna. Na oportunidade, foram compartilhadas informações sobre o documento, cuja minuta pode ser acessada por meio do link bit.ly/MinutaPlanodeContingencia. Conforme demonstrado, o Plamcon é ativado em qualquer circunstância que indique riscos para algumas das 45 áreas que são previamente monitoradas pela administração municipal, tanto em pontos situados nos locais de encostas como em margens de rios.

Entre outros órgãos que foram elencados como partícipes do Plamcon estão o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Tiro de Guerra (02-081 Suzano), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), os conselhos tutelares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do apoio das empresas privadas inseridas no Plano de Auxílio Mútuo (PAM).

Para as ocorrências que estejam incluídas no mapeamento, e demais emergências, serão acionadas todas as outras secretarias municipais relacionadas ao suporte à população, como a de Assistência e Desenvolvimento Social, para eventuais acolhimentos, e as de Educação e de Esporte e Lazer, para necessidade de disponibilização de locais para abrigo.

Nupdec

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano também conta com o Nupdec para preparar diversos setores da sociedade no suporte à população em momentos de dificuldade. Já foram formadas 12 turmas, que inclui grupos compostos por moradores, integrantes do Tiro de Guerra e servidores da Secretaria Municipal de Educação, entre outros, que atuam para prevenir e atuar nas situações adversas em diferentes bairros.

Durante o curso, coordenado pela Defesa Civil, os alunos participam de aulas sobre “Alagamentos, Enchentes e Inundações”, “Fogo em Mato”, “Impactos Ambientais”, “Primeiros-Socorros”, “Animais Peçonhentos” e “Anomalias da Construção Civil”. A capacitação também é proporcionada por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Controle de Zoonoses. Os participantes ainda são orientados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sobre primeiros-socorros, estruturas colapsadas e anomalias da construção civil.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou que o treinamento antecipado e o preparo são fundamentais durante a ocorrência de eventos que podem representar riscos ao município e à população. “Por conta da nossa capacidade de agir no enfrentamento de situações adversas, a Defesa Civil de Suzano é uma referência em todo o Estado de São Paulo. Estamos sempre próximos da população com os Nupdecs e seguimos avançando com o trabalho de suporte aos munícipes em toda a cidade”, avaliou o chefe da pasta.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o reconhecimento do trabalho da administração municipal pelo tribunal é uma evidência de que as ações em defesa da cidade e dos cidadãos estão sendo bem executadas. “É uma grande satisfação para o município ser considerado muito efetivo em um dos quesitos de avaliação do TCE-SP, com IEG-M, já que este é um indicador muito relevante para atestar a qualidade da nossa gestão. A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil, presta um atendimento de excelência no apoio aos moradores e tem um planejamento estruturado para agir em situações futuras, que possam causar alguma ameaça à nossa cidade”, frisou o prefeito.