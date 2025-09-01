Suzano lidera ranking nacional de ações contra o desmatamento ilegal e de gestão do lixo

O trabalho de combate ao desmatamento ilegal e de destinação do lixo desenvolvido em Suzano foi considerado o mais bem avaliado do País no "Ranking de Competitividade dos Municípios". A cidade ficou em 1º lugar numa classificação que reuniu 418 cidades das cinco regiões do Brasil, demonstrando sua capacidade de desenvolver ações que geram bem-estar para a população a partir da preservação ambiental que teve início ainda na primeira gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e teve continuidade com o prefeito Pedro Ishi.

A avaliação foi conduzida pelo Centro de Liderança Pública, uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes registrados em âmbito nacional. A comparação entre as cidades tem o objetivo de apontar as práticas que estão sendo bem-sucedidas, de modo a nortear políticas públicas que podem servir de referência, elencando prioridades com base nos problemas diagnosticados.

Neste sentido, o ranking oferece uma visão integrada da gestão pública municipal, mostrando como diferentes áreas se relacionam e fornecendo indicadores concretos para que os gestores possam planejar e tomar decisões mais assertivas. As cidades mais bem posicionadas nos aspectos analisados revelam as melhorias na gestão pública e os resultados positivos para a população, sendo que Suzano liderou nos itens "Combate ao desmatamento ilegal" e "Destinação do lixo", que estão elencados dentro dos subgrupos "Meio Ambiente" e "Saneamento", respectivamente.

Ações

O trabalho de fiscalização ambiental em Suzano se tornou referência na região desde que o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC) iniciou suas atividades, em abril de 2022. A partir desta data, a atuação conjunta entre a prefeitura, órgãos estaduais e conselhos de classe garantiram a interrupção de crimes ambientais em quase 40 oportunidades até o momento, contabilizando quase uma ação por mês no período.

Para efetivar o cumprimento das tarefas preestabelecidas, foi criada a Sala de Operação de Fiscalização Integrada em Mananciais (Sofim), e estabelecida a atuação em conjunto com as equipes intersetoriais da administração municipal e respaldo de órgãos e forças policiais estaduais, em virtude dos diferentes aspectos relacionados a cada ocorrência.

Em cada uma das ações conduzidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estiveram presentes representantes da Polícia Militar Ambiental, do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM); do Departamento de Fiscalização de Posturas da prefeitura; da Fiscalização Municipal de Obras, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB); e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); além de integrantes dos Conselhos Regionais dos Corretores de Imóveis (Creci) e de Engenharia e Agronomia (Crea-SP) e Arquitetos (CAU).

Esta mobilização está reforçando a execução de medidas efetivas, tomadas por cada integrante contra infrações comprovadas em áreas de preservação. A partir de um conjunto de demandas relacionadas, por exemplo, a parcelamentos irregulares de solo, construções ilegais, supressão de vegetação nativa e degradação de Áreas de Preservação Permanente (APP).

Destinação do lixo

A avaliação positiva relacionada à destinação do lixo também se deve à gestão de resíduos sólidos que é implementada na cidade, que é amparada, entre outros serviços, na oferta de ecopontos, na operação "Cata-Treco", na Central de Triagem do Miguel Badra, e no programa "Caçamba Verde".

Os ecopontos recebem materiais utilizados na construção civil incluindo tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos, latas de tinta vazia, resíduos provenientes de podas e jardinagem, além de recicláveis como papel, vidro, metal, plástico e isopor, sendo disponibilizados no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e no bairro Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553).

A Central de Triagem do Miguel Badra recebe e trata parte dos materiais que são recolhidos por meio do trabalho relacionado à coleta seletiva municipal, a partir da atuação dos catadores associados à cooperativa Univence. Os materiais triados pelos profissionais são comercializados com empresas recicladoras da região.

A operação "Cata-Treco", executada pela Secretaria Municipal de Governo, é um outro serviço que reforça a gestão de resíduos sólidos do município. O trabalho é desenvolvido por meio do recolhimento de madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não possuem mais seu uso original diretamente nas casas. Não fazem parte desta ação a retirada de pneus, vidros e resíduos de construção civil.

Já a "Caçamba Verde" é uma iniciativa pioneira no Alto Tietê, que consiste no cadastro das empresas que trabalham com coleta de resíduos da construção civil na cidade. Por meio deste mecanismo, é possível um rastreamento para identificar o caminho percorrido até a destinação final correta.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que os inúmeros serviços buscam garantir as condições necessárias para que a cidade possa estar protegida dos crimes ambientais "Temos uma mobilização para garantir a fiscalização das nossas áreas de preservação. Por isso, temos uma estrutura, que foi montada durante a gestão do prefeito Rodrigo, capaz de acolher as denúncias e proporcionar que os serviços essenciais cheguem em toda a cidade, beneficiando cada vez mais munícipes com o trabalho. Nesse momento, temos que celebrar tudo que temos feito para cuidar dos nossos recursos naturais", declarou o titular da pasta.

Já Pedro Ishi destacou que o ranking mostra o compromisso com o desmatamento ilegal em Suzano. "Nosso trabalho é atuante e vigilante às diversas situações que põem em risco a integridade do nosso ecossistema. Essa foi uma atuação que começou com o nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi com muito afinco para interromper práticas criminosas em áreas de preservação e prevenir outras iniciativas que poderiam causar danos ambientais e que estamos dando prosseguimento. Quando preservamos a qualidade da água que vem dos nossos mananciais, estamos preservando a qualidade de vida das pessoas", reforçou o prefeito.