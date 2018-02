Suzano limita aplicação de vacina no Centro de Saúde II somente para quem vai viajar

A Unidade Básica da Saúde (UBS) Prof. Alberto Nunes Martins (Centro de Saúde II) é a única de Suzano ofertando a vacina contra a febre amarela. Entretanto, as doses são somente para as pessoas que estão com viagens marcadas para áreas de risco no País. A confirmação veio da Secretaria Municipal de Saúde. A pasta informou que está elaborando uma nova ação para utilizar as 5 mil doses recebidas na terça-feira.

A vacinação no posto CS-II está ocorrendo todas as terças e quintas, das 8 às 15 horas. O posto está pedindo documentos que comprovem a viagem, além do RG e carteira de vacinação.

Até o momento, mais de 122 mil pessoas foram vacinadas no município. A Prefeitura aguarda o restante das 30 mil doses emergenciais solicitadas para continuar com a campanha de vacinação nas áreas de risco da cidade.

"Pouco mais de um terço da população suzanense foi imunizada e os grupos vacinados estão concentrados nas duas áreas geográficas com maior probabilidade de entrada do vírus no município (distritos do Boa Vista e Palmeiras) o que diminui consideravelmente o risco de contaminação da população", explica.