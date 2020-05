Suzano lista estradas vicinais com necessidade de reparo

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizou levantamento de todas as estradas vicinais (vias de terra ou secundárias) que necessitam de reparos na cidade.

O trabalho ganhou ainda mais importância após o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, pedir para que as cidades selecionem, ao menos, três estradas que necessitem de intervenções. A declaração foi dada durante o DS Entrevista.

Na ocasião, o secretário disse que a pasta estadual está com um plano emergencial em curso para estradas vicinais de todo o Estado. Assim como Suzano, os prefeitos terão que indicar, pelo menos, três estradas consideradas "emergenciais" para receber os recursos estaduais.

A pasta de Manutenção de Suzano informou, por meio de nota, que está cobrando o Estado, para que sejam realizadas intervenções nas vias de terra. A Estrada da Duchen, que sofre com enormes buracos, teve suas obras iniciadas na última segunda-feira (27).

Necessidade

Em agosto do ano passado, o DS percorreu algumas estradas vicinais da cidade e constatou que o mesmo problema se repete em quase todas: buracos nas vias, vegetação alta e muito lixo.

Entre todas, a pior situação vista pela reportagem foi na Estrada do Guaió, próxima a divisa com Poá. Em um trecho de asfalto da via, os buracos estavam enormes.

Na parte de terra, o lixo tomava conta dos acostamentos. Também não foi difícil encontrar móveis velhos, pedras e galhos queimados no local.

Na Estrada do Tani, localizada na região Sul, a quantidade de lixo na beira da via vista pelo DS foi grande. Em alguns trechos, foi possível ver o esgoto correndo a céu aberto.

Os moradores também se queixaram de muitos alagamentos em dias chuvosos.