Suzano Mais Emprego abre 493 vagas de trabalho

O projeto Suzano Mais Emprego está com 493 vagas de trabalho disponíveis. Todas foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Dentre elas estão 200 oportunidades para a função de consultor de negócios em home office.

Os pré-requisitos são ter ensino médio completo, computador com acesso à Internet e conhecimentos em informática.

A mesma empresa – TMKT, de Poá – ainda oferece 80 vagas para Jovem Aprendiz. Para participar da seleção o candidato precisa ter ensino médio completo, de 18 a 20 anos, computador com acesso à Internet e conhecimentos em informática. O interessado deve acessar o endereço on-line rh.tmktbrasil.com.br/candidato. Além disso, há ainda vagas temporárias para carpinteiro (35), armador (35), pedreiro (35), servente de obras (35) e eletricista (05). Para estas oportunidades os pré-requisitos são ter ensino fundamental completo e experiência de pelo menos seis meses com comprovação em carteira, além de residir em Suzano.

Também há vagas efetivas para frentista (02), montador de pallets (04), motorista carreteiro (20), preparador/pintor de autos (01), mecânico automotivo (01), motorista de guincho (01) e auxiliar de consultório médico (01).

Ainda é possível encontrar oportunidades para eletricista (06), líder de limpeza (03), mecânico de refrigeração (03), pedreiro (03), serralheiro (03), pintor de paredes (03), mecânico de manutenção (03), oficial de manutenção (03), encarregado de manutenção (03), encarregado industrial (3), caldeireiro (02), técnico de refrigeração (02) e oficial de serviços gerais (01) – esta última exclusiva para pessoas com deficiência.

Para candidatar-se às vagas temporárias e efetivas o interessado deve enviar o currículo para suzano.vagas@gmail.com ou entregar presencialmente (endereços abaixo). Mais informações pelo telefone (11) 4745-2264.

Projeto

O projeto Suzano Mais Emprego funciona nas duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). A central fica na avenida Paulo Portela, 210, no centro, e a da região norte está localizada na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.