'Suzano Mais Emprego' divulga 317 vagas de trabalho

O projeto “Suzano Mais Emprego” divulga nesta semana 317 vagas de trabalho em 125 funções diferentes para os munícipes que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, responsável pela iniciativa, destaca os cargos de operador de teleatendimento ativo (50) e operador de teleatendimento (20), que contam com o maior número de oportunidades. Porém, há ainda ofertas para os cargos de operador de estação de tratamento de água e esgoto, assistente administrativo, técnico em nutrição, vendedor interno e vigia. Os interessados podem se candidatar por meio do site suzanomaisemprego.com.br.

As mais de 300 vagas ainda contemplam o público com deficiência (PCD) e incluem a oportunidade de atuar como técnico analista, sendo necessário apresentação do laudo médico comprobatório junto aos demais documentos requeridos no momento da contratação.

Os interessados podem verificar todas as oportunidades pelo site do projeto ou em uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus) que estão localizadas tanto da região central, na avenida Paulo Portela, 210, quanto na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta, porém, vale destacar que candidatura pode ser efetuada de forma on-line.

O secretário André Loducca destacou que o projeto vem contribuindo tanto para que a população encontre um novo trabalho, como auxilia no crescimento econômico da cidade. “O ‘Suzano Mais Emprego’ ajuda a abrir as portas para que os suzanenses conquistem uma vaga profissional, entretanto, a iniciativa também colabora com a economia de nossa cidade, uma vez que a maioria das oportunidades ofertadas são geradas dentro do município” , apontou o chefe da pasta.