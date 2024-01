'Suzano Mais Emprego' divulga 437 oportunidades para cem cargos diferentes

O projeto “Suzano Mais Emprego” da administração municipal está divulgando para esta semana 437 postos de trabalho para cem cargos diferentes. Os destaques desta vez são para as vagas que contam com o maior número de candidaturas, que são as de operador de telemarketing e teleatendimento (132) e de auxiliar de restaurante (100).

As oportunidades são para os mais diversos níveis de escolaridade que vão desde a exigência dos ensinos fundamental e médio até o técnico e o superior. Há postos em diversas áreas como Construção Civil, Vendas, Produção, Comércio, Operação de Máquinas, Manutenção, dentre outras.

Além das vagas para telemarketing e restaurante, se destacam as oportunidades para vendedor (31); controlador de acesso (13); vigia (11); auxiliar de serviços gerais (6); recepcionista atendente (6); motoristas de caminhão leve (6), carreteiro (5) e de caminhão (1); operador de empilhadeira (5); eletricista de instalações (5); ajudante de obras (5); ajudante geral (5); entre outras.

Os interessados podem acessar as ofertas por meio do site www.suzanomaisemprego.com.br ou ir até uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), tanto da região central (avenida Paulo Portela, 210 – Centro) quanto da região norte (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta), porém, a candidatura pode ser efetuada somente pelo meio on-line.

Para participar do processo de seleção, vale se atentar aos requisitos exigidos. Além das vagas para ampla concorrência, o “Suzano Mais Emprego” tem uma oferta de auxiliar de limpeza destinada à pessoa com deficiência (PCD).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, destacou a facilidade que o programa traz para quem busca se recolocar no mercado de trabalho. “É tudo muito fácil para a população. Basta entrar no site, verificar os requisitos e se candidatar. As vagas já estão organizadas e informam os benefícios e as condições. Estamos iniciando o ano e é muito importante que as pessoas aproveitem essas oportunidades para adquirir um novo emprego”, afirmou Loducca.