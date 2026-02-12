Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Suzano Mais Emprego' divulga 480 oportunidades nesta semana

Candidaturas devem ser realizadas somente pelo site; maior número de vagas são para motorista entregador, com 73 

12 fevereiro 2026 - 17h29Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulgou para esta semana 480 oportunidades de trabalho em diferentes áreas, para candidatos com diversos níveis de escolaridade. As funções com maior número de vagas são motorista entregador (73), operador de telemarketing (70) e consultor de vendas (31).

As vagas são divulgadas por meio do programa “Suzano Mais Emprego” (www.suzanomaisemprego.com.br). Nele, é possível consultar as exigências de cada cargo e concretizar a candidatura. Os interessados nas vagas de motorista entregador devem ter ensino médio completo, mas não precisam de experiência. O mesmo ocorre para as funções de consultor de vendas e operador de telemarketing.

O cadastro no endereço eletrônico é feito gratuitamente e de acordo com as áreas de interesse. A plataforma é atualizada diariamente, recebendo mais vagas de acordo com as demandas publicadas pelas empresas cadastradas e removendo posições já preenchidas.

Para obter mais informações sobre o projeto, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. É possível tirar dúvidas presencialmente ou por telefone, mas a candidatura é feita exclusivamente pelo site.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” é parte fundamental do processo de conexão entre os cidadãos e as empresas com vagas abertas. “Promover a divulgação dessas vagas contribui para que os trabalhadores da nossa cidade possam conquistar uma nova posição no mercado, mas, também, contribui com a nossa economia local, porque o dinheiro circula no município e fortalece o desenvolvimento local”, afirmou o secretário Mauro Vaz.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Meio Ambiente abre inscrições para novo mutirão de plantio de árvores
Cidades

Meio Ambiente abre inscrições para novo mutirão de plantio de árvores

Serviços de capinação e roçagem são retomados em Suzano
Cidades

Serviços de capinação e roçagem são retomados em Suzano

NAS realiza programação especial de aniversário com ações de cuidado aos colaboradores
Cidades

NAS realiza programação especial de aniversário com ações de cuidado aos colaboradores

ACE Suzano oferece serviço de Certificado Digital 
Cidades

ACE Suzano oferece serviço de Certificado Digital 

Mercadão de Suzano é opção de lazer no fim de semana de Carnaval
Cidades

Mercadão de Suzano é opção de lazer no fim de semana de Carnaval

Passe Livre Estudantil completa um mês de cadastramento com 2,5 mil solicitações
Cidades

Passe Livre Estudantil completa um mês de cadastramento com 2,5 mil solicitações