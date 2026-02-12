'Suzano Mais Emprego' divulga 480 oportunidades nesta semana

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulgou para esta semana 480 oportunidades de trabalho em diferentes áreas, para candidatos com diversos níveis de escolaridade. As funções com maior número de vagas são motorista entregador (73), operador de telemarketing (70) e consultor de vendas (31).

As vagas são divulgadas por meio do programa “Suzano Mais Emprego” (www.suzanomaisemprego.com.br). Nele, é possível consultar as exigências de cada cargo e concretizar a candidatura. Os interessados nas vagas de motorista entregador devem ter ensino médio completo, mas não precisam de experiência. O mesmo ocorre para as funções de consultor de vendas e operador de telemarketing.

O cadastro no endereço eletrônico é feito gratuitamente e de acordo com as áreas de interesse. A plataforma é atualizada diariamente, recebendo mais vagas de acordo com as demandas publicadas pelas empresas cadastradas e removendo posições já preenchidas.

Para obter mais informações sobre o projeto, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. É possível tirar dúvidas presencialmente ou por telefone, mas a candidatura é feita exclusivamente pelo site.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” é parte fundamental do processo de conexão entre os cidadãos e as empresas com vagas abertas. “Promover a divulgação dessas vagas contribui para que os trabalhadores da nossa cidade possam conquistar uma nova posição no mercado, mas, também, contribui com a nossa economia local, porque o dinheiro circula no município e fortalece o desenvolvimento local”, afirmou o secretário Mauro Vaz.