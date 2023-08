'Suzano Mais Emprego' divulga 480 vagas para operador de telemarketing

O projeto “Suzano Mais Emprego” inicia o mês de agosto divulgando a oferta de 480 vagas de trabalho para operadores de telemarketing que podem ser visualizadas por meio do site da iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Além destas, outras 252 oportunidades estão disponíveis na página virtual, totalizando 732 vagas. O endereço on-line para a consulta é o suzanomaisemprego.com.br.

A programação aponta que há três ofertas distintas para o trabalho de telemarketing, todas com uma oferta salarial de aproximadamente R$ 1.300 para pessoas que concluíram o ensino médio. A primeira, com abertura para 400 interessados, é voltada para o atendimento ativo e receptivo no modelo de trabalho remoto. Por sua vez, a segunda, delimitada em 50 vagas, é ofertada por uma empresa de Mogi das Cruzes, ao passo que a terceira está contratando 30 funcionários para trabalhar em Poá.

O diretor da secretaria, Marcos Manrique, ressaltou que as ofertas neste nicho ainda garantem diversos benefícios. “Os contratados terão a oportunidade de contar com vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde, sendo uma forma de valorizar o trabalho dos colaboradores e contribuir com o incentivo à geração de renda”, disse.

Além das oportunidades em telemarketing, o projeto ainda oferece outras 252 em núcleos diversos. A exemplo, moradores com ensino médio completo e experiência comprovada em carteira podem concorrer ao cargo de encanador (30), ao passo que os suzanenses que concluíram o ensino fundamental e possuírem CNH tipo D e E podem se candidatar a motorista de ônibus (10). Outras chances incluem as ocupações de costureira industrial (10) e porteiro (8).

Manrique explicou que, por meio do site, é possível concorrer às oportunidades mediante registro. “No momento do cadastro, os interessados devem inscrever seu currículo diretamente no nosso banco de dados, o que permite às empresas parceiras visualizarem os interessados de forma mais dinâmica. Dessa forma, os contratantes podem entrar em contato com os munícipes com maior agilidade”, comentou.

As aberturas de vagas também contemplam o público com deficiência (PCD) e duas delas incluem a oportunidade de atuar como eletricista de manutenção industrial e operador de produção. Para ambas, é necessário apresentar experiência comprovada em carteira e apresentar o laudo médico comprobatório junto aos demais documentos requeridos no momento da contratação, entretanto, a primeira exige ensino médio completo, enquanto a segunda busca pessoas formadas no ensino técnico.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, promover a divulgação das vagas e contribuir com a geração de emprego e renda para os moradores, é um dos principais objetivos da pasta. “Buscamos contemplar todos os públicos por meio deste projeto, e é justamente por isso que temos vagas sem exigência de escolaridade e outras que demandam formação superior, por exemplo. Seguimos trabalhando firme para inserir mais munícipes no mercado de trabalho e fortalecer a economia de Suzano e do Alto Tietê”, comentou.