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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Cidades

'Suzano Mais Emprego' divulga 695 vagas de trabalho nesta semana

Projeto reúne oportunidades de diversas áreas e para diferentes perfis

26 março 2026 - 17h44Por De Suzano
Candidaturas podem ser feitas no site da iniciativaCandidaturas podem ser feitas no site da iniciativa - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulgou para esta semana 695 oportunidades de trabalho em diferentes áreas, para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. As funções com maior número são operador de telemarketing (182), atendente de lanchonete (104), e auxiliar de produção (60).

As vagas são oferecidas por empresas parceiras por meio do projeto “Suzano Mais Emprego” (www.suzanomaisemprego.com.br). No site, é possível consultar os requisitos de cada cargo e se candidatar. Os interessados nas oportunidades de operador de telemarketing precisam ter ensino médio completo, mas não experiência prévia. Para as funções de atendente de lanchonete e auxiliar de produção, experiência e ensino superior também não são necessários.

O cadastro na plataforma é feito gratuitamente e de acordo com o perfil profissional do candidato. A vitrine de vagas é atualizada diariamente, recebendo mais oportunidades de acordo com as demandas publicadas pelas empresas participantes do programa e removendo posições já preenchidas.

Para conseguir mais informações sobre a iniciativa, é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. É possível tirar dúvidas presencialmente ou por telefone. Candidaturas são feitas exclusivamente on-line.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” é parte central do processo de garantir que os munícipes tenham apoio na hora de buscar um emprego estável. “Encorajar a divulgação dessas vagas e dar suporte aos candidatos auxilia nas conquistas dos trabalhadores da cidade. Além de inserir e reinserir milhares no mercado de trabalho, a iniciativa contribui com a economia local ao garantir maior circulação de fundos monetários”, afirmou o secretário Mauro Vaz.

 

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