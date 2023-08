'Suzano Mais Emprego' divulga 800 novas vagas de trabalho

O projeto “Suzano Mais Emprego” está divulgando para esta semana 800 novas oportunidades de trabalho. Entre os destaques da atualização, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, nesta segunda-feira (14/08), estão os cargos de operador de telemarketing (480 vagas), porteiro (24) e auxiliar de limpeza (21). Os interessados em obter mais informações e se candidatar para alguma posição profissional podem consultar o site suzanomaisemprego.com.br.

Para as vagas de operador de telemarketing é necessário ter concluído o ensino médio e possuir conhecimentos básicos em informática. Já no cargo de porteiro, os mesmos requisitos são exigidos, fora a comprovação de experiência prévia em carteira. Por sua vez, os candidatos a auxiliar de limpeza tem como condição possuir o ensino fundamental completo.

Além destas vagas, também é possível concorrer às oportunidades de motorista entregador (5) e torneiro mecânico (4), entre outras. Com o objetivo de inserir os jovens suzanenses ao mercado de trabalho e fomentar ainda mais a economia, o “Suzano Mais Emprego” disponibiliza três ocupações para o programa “Jovem Aprendiz”.

A atualização também contempla as pessoas com deficiência (PCDs) com uma oportunidade para eletricista de manutenção. Neste caso, é necessário que o pretendente encaminhe um laudo médico comprobatório atestando a condição, apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF e o comprovante de residência.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, destacou a importância do projeto que diariamente disponibiliza ofertas de trabalho à população. “A parceria desenvolvida com as empresas é de extrema importância para fortalecer a economia, criar renda e oferecer empregos para aqueles que estão em busca de reinserção no mercado de trabalho ou, até mesmo, uma nova ocupação”, afirmou o chefe da pasta.