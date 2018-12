'Suzano Mais Emprego' gera 1,3 mil vagas por ano

O Projeto 'Suzano Mais Emprego' tem gerado cerca de 1.300 cargos por ano, desde sua criação.

O programa da Prefeitura de Suzano serve como um intermediador entre as pessoas que buscam colocação no mercado de trabalho e empresas que tenham vagas a serem preenchidas.

O projeto realiza a Pré-seleção de candidatos para empresas, busca vagas, avalia candidatos e oferece aulas de como preencher o currículo e fazer uma entrevista de emprego.

O programa tem se tornado muito procurado pela população por conta dos bons resultados e da facilidade de acesso. Para se inscrever no projeto, basta comparecer ao Suzano Mais Emprego, localizado dentro do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) levar os documentos de identificação e o currículo. Os funcionários do local também oferecem um trabalho de melhorias nos currículos e toda orientação necessária para os candidatos.

A Prefeitura afirma que em momento de desemprego no país, o 'Suzano Mais Emprego' acaba se tornando um grande aliado das famílias que buscam uma renda melhor. A criação de empregos dentro do município acaba ajudando no desenvolvimento econômico da cidade, gerando aumento no consumo, movimentando o comércio e possibilitando uma qualidade de vida melhor para os suzanenses.

"O processo de cadastramento é prático e no meu caso acabei sendo chamado para uma entrevista rapidamente", afirma Celso de Oliveira Souza, que busca emprego na área de gerencia. Outra candidata, Cássia Rose, que esperava para ser entrevistada por uma empresa, disse que o programa gera a possibilidade do cidadão trabalhar no próprio município, facilitando a vida do suzanense e colaborando com o comercio local.

O atendimento do programa acontece dentro do Posto de Atendimento ao Trabalhador que fica localizado na Av. Paulo Portela, 210 - Jardim Paulista. O horário de funcionamento do local é das 08h00 às 17h00hs. Mais informações sobre o 'Suzano Mais Emprego' e sobre o processo de cadastramento no projeto, podem ser obtidas no PAT ou pelo telefone (11) 4742-7107.