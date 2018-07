Suzano Mais Emprego inicia cursos em parceria com Estado para 180 alunos

O programa Suzano Mais Emprego iniciou na noite desta segunda-feira (16), em parceria com a Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho (Sert), os cursos de Auxiliar Administrativo, Atendente de Recepção e Técnicas de Vendas. A aula inaugural no Centro Unificado de Serviços (Centrus), inclusive, contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Na ocasião, estiveram presentes 120 alunos. Além disso, mais 60 inscritos compareceram ao Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Jardim Gardênia Azul e ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim Casa Branca, locais que também são sedes dos cursos. Todos os participantes vão receber bolsa-auxílio de R$ 660, material completo (apostila, caderno, caneta, lápis e bolsa) e lanche.

É a primeira vez que esses cursos de qualificação são ministrados no município, por meio de parceria com o governo estadual. Depois de aberto o prazo, as inscrições se esgotaram em poucas algumas horas. Por causa da grande procura pelos cursos, a Prefeitura de Suzano já pleiteia mais 70 vagas com a Sert.

“Estamos indo na contramão da crise no País, oferecendo cursos, com ajuda de custo e auxílio do programa Suzano Mais Emprego, para uma possível recolocação no mercado de trabalho. A cidade está contratando mais com a chegada de novas empresas e esse interesse só aumenta devido ao nosso trabalho sério”, disse o chefe do Executivo.

Durante a aula inaugural, houve a apresentação dos cursos e dos professores e a divisão das turmas. Ao todo, terão duração de 35 dias, com carga de 160 horas no total. Cada um será dividido em dois módulos: Básico (40 horas) e Específico (120 horas). Na oportunidade, foi anunciado ainda que a única exigência é de que haja frequência nas aulas. A partir de três faltas, o aluno perde a ajuda de custo.

São quatro turmas no Centrus, uma no CEU Gardênia e outra no Cras Casa Branca. No primeiro local, as aulas serão ministradas em três períodos: manhã (8 às 12 horas), tarde (13 às 18 horas) e noite (18 às 22 horas). Já no CEU Gardênia ocorrerão pela manhã e no Cras Casa Branca no período da tarde.

Após a conclusão, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), por meio do programa Suzano Mais Emprego, auxiliará os formandos na busca pela recolocação no mercado de trabalho, encaminhando currículos para empresas de acordo com as habilidades e as competências de cada um.