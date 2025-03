'Suzano Mais Emprego' inicia março com mais de 500 oportunidades de trabalho

O programa “Suzano Mais Emprego” divulgou nesta quarta-feira (05/03) a atualização de vagas de trabalho para esta primeira semana de março. No total, estão sendo disponibilizadas 561 oportunidades por meio da iniciativa gerida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. As posições abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, reforçando o compromisso da administração municipal em promover a inserção dos cidadãos no mercado de trabalho.

Entre as vagas oferecidas estão aquelas voltadas para operador de pavimentadora e auxiliar de restaurante, com dez vagas para cada; corretor de imóveis, com 20 oportunidades disponíveis; e estágio em arquitetura e urbanismo. O destaque, no entanto, vai para ajudante geral, com 50. As vagas estão distribuídas em diferentes regiões, garantindo acesso facilitado para os trabalhadores.

Os interessados devem acessar o site oficial do programa (www.suzanomaisemprego.com.br) e realizar o cadastro gratuito. Após essa etapa, é possível se candidatar para as possibilidades que correspondam ao perfil profissional de cada trabalhador. O portal também oferece filtros de busca para facilitar a seleção das oportunidades, incluindo vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e aquelas que não exigem experiência prévia.

O secretário Mauro Vaz enfatizou a importância do programa para os moradores da cidade. “O ‘Suzano Mais Emprego’ é uma iniciativa essencial que visa conectar nossos cidadãos às oportunidades disponíveis no mercado de trabalho. Nosso objetivo é reduzir o desemprego na região e proporcionar uma melhor qualidade de vida para as famílias suzanenses”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da administração municipal com a geração de emprego e renda. “Estamos empenhados em criar políticas públicas que fomentem a empregabilidade e o desenvolvimento econômico de nossa cidade. O ‘Suzano Mais Emprego’ é uma ferramenta fundamental nesse processo, que foi criada pelo sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, facilitando o acesso dos cidadãos às vagas disponíveis e fortalecendo nossa economia local”, declarou.

Serviço

O programa “Suzano Mais Emprego” foi criado para proporcionar aos cidadãos orientação e preparação para o mercado de trabalho, alinhando suas habilidades e interesses às demandas atuais. Desde sua implementação, em 2017, a iniciativa tem contribuído para a redução do desemprego e o fortalecimento da economia local.

Além do portal on-line, os candidatos que necessitam de suporte adicional podem comparecer em uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), tanto da região central (avenida Paulo Portela, 210 – Centro) quanto da região norte (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta), portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, das 8 às 17 horas.

Para mais informações e acesso às vagas disponíveis, os interessados devem acessar o site oficial da iniciativa.