‘Suzano Mais Emprego’ oferece 30 oportunidades para pessoas com deficiência

O programa municipal “Suzano Mais Emprego” colocou à disposição 30 vagas de trabalho para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades serão para unidades das Casas Bahia da cidade e também do Alto Tietê e da Zona Leste da Capital. As vagas foram captadas a partir de uma parceria da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com a empresa.

Os interessados devem comparecer até a próxima terça-feira (12) ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que fica nas dependências do Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210, no centro de Suzano (próximo ao Fórum). Lá será entregue a carta de encaminhamento para a entrevista, que ocorrerá em 13 de dezembro (quarta-feira), a partir das 9 horas, na central das Casas Bahia no Itaim Paulista, em São Paulo.

As vagas PCD serão preenchidas nos setores de vendas, caixa e estoque e o salário oferecido é o piso da categoria. Não há exigência de nível de escolaridade, de experiência prévia nem de residência em Suzano, mas é necessário que o candidato apresente um laudo que comprove a sua deficiência. A contratação será para início imediato. Mais informações podem ser obtidas no próprio PAT ou por meio do telefone 4742-7107.