'Suzano Mais Emprego' oferece 600 vagas na Construção Civil

O projeto ‘Suzano Mais Emprego’, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, oferece 600 vagas na área da Construção Civil a partir desta segunda-feira (7).

Uma empresa do setor está em busca de candidatos para dez funções, como pedreiro, soldador e carpinteiro, por exemplo (veja quadro). O processo seletivo será de inteira responsabilidade da empresa contratante.

Desta forma, o "Suzano Mais Emprego" vai acolher os currículos e orientar os candidatos para a entrevista. Este atendimento será feito, inicialmente, em um período de cinco dias (de 07 a 11/01), das 8 às 17 horas.

Segundo o titular da pasta, o empresário André Loducca, todos os candidatos serão recebidos. “É importante destacar que a seleção não será por ordem de chegada e, sim, por análise dos currículos e entrevistas. Por isso, os candidatos não precisam correr, já que temos até sexta-feira (11) para receber os currículos”, explicou.

Para todas as vagas é preciso ter o Ensino Fundamental completo e experiência comprovada em carteira de, pelo menos, seis meses na função pretendida. A orientação é que o currículo seja claro e objetivo, com dados pessoais e contato do candidato, assim como a formação e experiência profissional.

“Nos últimos anos, Suzano vem se destacando na geração de emprego e por isso este projeto municipal é muito importante. Para se ter uma ideia, só em 2018 encaminhamos mais de 1,5 mil pessoas para entrevista de trabalho. Além de incentivar a recolocação no mercado, também oferecemos qualificação e incentivo ao empreendedorismo”, finalizou Loducca.

O ‘Suzano Mais Emprego’ está localizado no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210 – Centro. Informações pelos telefones 4742-7107, 4742-5515 e 4744-6778.