'Suzano Mais Emprego' oferece 728 oportunidades a trabalhadores da região

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego está com 728 vagas abertas em diferentes áreas de atuação. A iniciativa visa facilitar o acesso ao mercado de trabalho para os moradores da cidade e região, oferecendo oportunidades que abrangem desde funções operacionais até cargos administrativos e técnicos. As posições são divulgadas por meio do programa “Suzano Mais Emprego”,

Entre as vagas disponíveis para esta semana, destacam-se posições para operador de telemarketing ativo, ajudante geral, assistente de vendas, auxiliar de produção, motorista de ônibus, costureira, auxiliar de costureira, operador de logística, repositor de mercadorias, entre outras. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiências, atendendo a um público amplo e diversificado.

Os interessados devem se candidatar somente por meio do site oficial do programa: www.suzanomaisemprego.com.br. No portal, é possível cadastrar o currículo, atualizar dados profissionais e se candidatar às vagas disponíveis. Para aqueles que preferem o atendimento presencial, o programa conta com duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus): a central, localizada na avenida Paulo Portela, 210, e o Centrus Norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

De acordo com o secretário Mauro Vaz, o “Suzano Mais Emprego” é um instrumento estratégico de aproximação entre empresas e trabalhadores. “Nosso objetivo é ampliar o acesso da população às oportunidades disponíveis na cidade, promovendo a recolocação profissional e fomentando a economia local. Com a plataforma, conseguimos garantir mais agilidade e transparência nos processos seletivos, aproximando quem busca uma vaga de quem precisa contratar”, destacou.

Além das vagas de emprego, o programa oferece suporte na elaboração de currículos, preparação para entrevistas e outras atividades relacionadas à empregabilidade. Para mais informações, os interessados podem acessar o site www.suzanomaisemprego.com.br ou entrar em contato com as unidades do Centrus.