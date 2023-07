'Suzano Mais Emprego' recebe 7,4 mil currículos no semestre

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego divulgou nesta segunda-feira (10/07) o balanço do projeto “Suzano Mais Emprego”, que contabilizou ao longo do primeiro semestre deste ano 7,4 mil currículos recebidos.

Os meses com os maiores números de candidaturas foram janeiro (1.871), fevereiro (1.442) e junho (1.427). Os interessados em participar poderão conferir todas as oportunidades disponíveis acessando o link bit.ly/suzano-emprego ou comparecendo nas duas Unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus).

Para o início da segunda metade do ano, a pasta informou que 101 novas vagas foram disponibilizadas e entre elas destacam-se as voltadas para os cargos de encanador (30 vagas), porteiro de edifícios (13), costureiro de máquinas industriais (10), bordador (5), vendedor de comércio varejista (4), auxiliar de serviços gerais (3) e vendedor de serviço (2).

As vagas são atualizadas diariamente, sendo que cada contratante sinaliza exigências diferentes de acordo com a ocupação, incluindo nível de escolaridade, experiência prévia comprovada em carteira e área de residência. Além disso, algumas informam a necessidade de requisitos específicos como curso técnico de formação ou determinada categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A iniciativa também tem por objetivo promover oportunidades às pessoas com deficiência (PCDs) com ofertas de contratação exclusivas, entretanto, é necessário que o pretendente encaminhe um laudo comprobatório junto aos demais documentos necessários.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a iniciativa vem garantindo oportunidades para diversos moradores. “A parceria com empresários da região já proporcionou novos empregos para muitas pessoas, o que fortalece a economia de Suzano e demais cidades do Alto Tietê. Esperamos que no segundo semestre o ‘Suzano Mais Emprego’ continue auxiliando os suzanenses na busca de um novo trabalho”, afirmou o titular da pasta.

Endereços

As unidades do Centrus funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sendo que a estrutura da região central está localizada na avenida Paulo Portela, 210. Por sua vez, o Centrus Norte está situado na área interna do Supermercado Nagumo, que fica na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta. Os interessados podem obter maiores informações acerca dos processos de seleção por meio dos telefones (11) 4745-2264, da unidade central, e (11) 4934-5492, do Centrus Norte.