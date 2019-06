Suzano Mais Emprego recebe currículos para obra de instalação de dutos de etanol

O projeto Suzano Mais Emprego vai iniciar nesta segunda-feira (10) a captação de currículos para um processo de seleção destinado a uma extensa obra de implantação de dutos de etanol. São cerca de mil vagas distribuídas entre Suzano, Guarulhos e Mogi das Cruzes. Entrevistas, provas práticas e contratações ficarão por conta da própria empresa responsável pelos serviços, a Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, de São Paulo, provavelmente já neste mês.

A procura é por candidatos que atuam nas funções de ajudante, acoplador, lixador, motorista de transporte de passageiros, pedreiro, revestidor, soldador TIG/ER e técnico de segurança. Apenas serão pré-selecionados aqueles que cumprirem todos os requisitos exigidos pela empresa. O principal deles é a experiência comprovada em carteira de trabalho em obras de dutos – exceto para o cargo de ajudante (ver detalhes no quadro).

Caberá ao Suzano Mais Emprego, projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, fazer o acolhimento e o cadastramento dos currículos no Centro Unificado de Serviços (Centrus), analisá-los e encaminhar aqueles que atendem aos critérios técnicos estabelecidos para as vagas.

A Construcap fará seleção e marcará as entrevistas, que também deverão ocorrer no Centrus. Para funções que demandem validação de experiência – no caso, motorista de transporte de passageiros e soldador TIG/ER – serão agendados testes práticos nas dependências da empresa. Em seguida, o candidato que for aprovado estará classificado para o preenchimento das vagas assim que houver disponibilidade. Tratativas de contratação, apresentação de documentação pessoal e encaminhamento para exames médicos admissionais serão de responsabilidade da construtora. Na sequência, o concorrente será convocado para assinar contrato e dar início às atividades.

Jornada

A carga horária será de 44 horas semanais: de segunda a quinta-feira das 7h30 às 17h30 e às sextas-feiras das 7h30 às 16h30. A jornada poderá ser estendida de segunda-feira a sábado em horas extras. As demais informações serão fornecidas durante o processo de contratação. As condições salariais e de benefícios são as estabelecidas pela convenção coletiva da categoria, representada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada do Estado de São Paulo (Sintrapav).

“Esta é uma oportunidade importante para quem aguarda recolocação no mercado de trabalho, mas é fundamental que os interessados se atentem aos requisitos estabelecidos, porque só receberemos os currículos daqueles candidatos que os atenderem. Trata-se de uma obra extensa, de uma empresa de grande porte, que é a Logum, e que será realizada por uma construtora conhecida, a Construcap, que fez contato conosco e é responsável pelas contratações”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca.

O Centrus está localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Centro. O atendimento no setor do Suzano Mais Emprego é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Obra

A obra da Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A consiste na construção de dutos de etanol, desde a unidade da Petrobras Transporte S/A (Transpetro) em Guararema até a sede da empresa Logum Logística S/A, em São Caetano do Sul, passando por outras sete cidades. Neste projeto, serão implantados 95 quilômetros de tubulação subterrânea, a partir de junho e com prazo de conclusão de 20 meses. Os dutos atravessarão os municípios de Guararema, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Santo André e São Caetano do Sul.

Todas as autorizações necessárias já foram concedidas, principalmente por parte da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), como a licença de instalação. Os serviços ocorrerão na faixa de domínio da Petrobras, por onde já passam outros dutos, e por essa razão não deverá haver impactos. Só em Suzano, serão implantados 21 quilômetros de tubulação.

Funções e exigências para contratação

• Ajudante – Ensino fundamental completo e experiência em carteira em obras

• Acoplador – Ensino fundamental completo e dois anos de experiência em carteira em obras de dutos

• Lixador – Ensino fundamental completo e dois anos de experiência em carteira em obras de dutos

• Motorista de transporte de passageiros – Ensino fundamental completo, CNH categoria D, curso de transporte coletivo (Resolução nº 168/04) e dois anos de experiência em carteira em condução de ônibus

• Pedreiro – Ensino fundamental completo e dois anos de experiência em carteira em obras de dutos

• Revestidor – Ensino fundamental completo e dois anos de experiência em carteira em obras de dutos

• Soldador TIG/ER – Ensino fundamental completo e três anos de experiência em carteira em obras de dutos

• Técnico de segurança – Curso técnico de Segurança do Trabalho e dois anos de experiência em obras de dutos ou eletromontagem