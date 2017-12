'Suzano Mais Emprego’ tem 100 vagas para operador de telemarketing

O programa municipal ‘Suzano Mais Emprego’ colocou à disposição 100 vagas de trabalho. As oportunidades são para o cargo de agente de processo e negócios, no setor de telemarketing. As vagas foram captadas a partir de uma parceria da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com a empresa Neobpo. Os interessados devem se encaminhar ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado nas dependências do Centro Unificado de Serviços, o Centrus (Rua Paulo Portela, 210, Centro), até dia 5 de janeiro (sexta-feira), entre 8 e 16 horas, para retirada da carta de encaminhamento para entrevista.

O processo seletivo já terá início nesta sexta-feira (29) e vai até a próxima sexta-feira (5 de janeiro), na sede da empresa, localizada em Mogi das Cruzes. A oferta é para homens e mulheres com mais de 18 anos, com ensino médio completo ou cursando o terceiro ano, e não necessita de experiência anterior.

O salário oferecido é de R$ 937 (um salário mínimo), e ainda conta com os benefícios de vale-transporte, vale-refeição, plano de assistência médica e odontológica, além de seguro de vida. A contração dos profissionais acontecerá ainda na primeira semana de janeiro, com início imediato. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no PAT ou pelo telefone (11) 4742-7107.