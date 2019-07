‘Suzano Mais Emprego’ tem 104 contratações em 4 meses

Suzano teve 104 pessoas admitidas entre janeiro e abril de 2019. O número é menor do que o mesmo período em 2018, que teve 122 contratações das 283 daquele ano. Os dados são do programa "Suzano Mais Emprego", e englobam apenas contratações para postos no próprio município.

O mês de março foi o de maior número de admissões do ano atual. Das 104 contratações, 60 foram feitas no terceiro mês de 2019. Janeiro e abril vêm em seguida, ambos com 18 contratações, sendo fevereiro, com 8, o mês com o menor número de empregados.

O curioso no comparativo com o ano passado é que os dados são muito diferentes nos mesmos períodos. Para se ter uma ideia, em 2018, o mês de março teve apenas 7 contratações. O número é quase nove vezes menor do que o mesmo mês em 2019. Janeiro também teve aumento de um ano para o outro: de 14 em 2018 para 18 em 2019.

Em contrapartida, os meses de fevereiro e abril tiveram redução nos números de carteiras assinadas. No ano passado, o segundo mês do calendário teve 34 admissões, um número mais de 4 vezes maior do que 2019. Já abril teve incríveis 67 contratações no ano passado, bem mais do que os 18 do ano atual.

Josué Pinheiro é gerente de uma loja de calçados. Ele diz que a loja não contratou nenhum funcionário para o ano de 2019, mas que o quadro de funcionários foi ampliado em 30% durante o mês de dezembro, por conta do período natalino. "Ficaram 1 mês apenas, não efetivamos nenhum", afirma Josué.

Segundo ele, também não há expectativa para novas contratações em 2019. "As contratações são realizadas de acordo com as vendas e projeções para o ano. Se estiver baixo, não contrataremos", completou.

Já Lucas Franco é líder de uma loja de roupas na Rua General Francisco Glicério. Segundo ele, 6 contratações foram feitas no final do ano passado. A loja efetivou quatro funcionários, e dois foram dispensados. Atualmente, o local possui um quadro de 35 funcionários. "Nós aumentamos o quadro de acordo com a necessidade. A gente busca sempre funcionários com disponibilidade e comprometimento", diz.