'Suzano Mais Emprego' tem 625 vagas de trabalho disponíveis

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, está com 625 vagas de trabalho abertas em 107 profissões distintas. Dentre as oportunidades disponíveis estão costureira (25), técnico de cabeamento (30), alimentador de linha de produção (20) e motorista (10). Todas podem ser consultadas por meio da plataforma digital do projeto “Suzano Mais Emprego”.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve acessar o site suzanomaisemprego.com.br, verificar os requisitos de escolaridade e efetuar o cadastro conforme a área de interesse. O sistema é atualizado regularmente, com a divulgação semanal de novas oportunidades e critérios.

Os interessados em obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). O prédio central está localizado na avenida Paulo Portela, 210. Já a segunda unidade fica na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, no interior do Supermecado Nagumo.

“Garantir à população o acesso facilitado a uma plataforma que gera oportunidades de trabalho é uma forma de cuidar da economia do município e estimular o desenvolvimento local. Por meio desse serviço, os munícipes podem encontrar áreas compatíveis com seus interesses profissionais, acompanhar as exigências de cada função e se candidatar de maneira prática”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.