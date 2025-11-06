'Suzano Mais Emprego' tem 884 vagas de trabalho disponíveis

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulgou nesta semana 884 vagas de trabalho em diversas áreas. Entre as funções com maior número de oportunidades estão os cargos de auxiliar de lanchonete (100), ajudante geral (118), atendente de vendas (40), motorista entregador (22) e atendente de telemarketing (40). As oportunidades são divulgadas por meio da plataforma “Suzano Mais Emprego”.

Para concorrer a uma das oportunidades e consultar os critérios de escolaridade e experiência de cada cargo, os interessados devem acessar o site www.suzanomaisemprego.com.br, realizar o cadastro gratuito e se candidatar às vagas de acordo com o perfil profissional.

A plataforma é atualizada frequentemente, com novas oportunidades adicionadas conforme a demanda das empresas cadastradas.

Os interessados também podem obter mais informações comparecendo ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro, e na unidade Norte, localizada na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, no interior do Supermercado Nagumo.

“Centralizar as oportunidades de trabalho por meio do programa ‘Suzano Mais Emprego’ reforça nosso compromisso com o desenvolvimento econômico do município aliado à inclusão social, conectando a população às empresas da região”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.

