'Suzano Mais Emprego' tem mais de 500 vagas de trabalho neste fim de ano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou as vagas disponibilizadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego” neste fim de ano. Ao todo, são 517 oportunidades, incluindo 146 para pessoas com deficiência (PCDs), destinadas a 113 profissões diferentes, com destaque para a função de auxiliar de restaurante, com 100 vagas ofertadas. Os detalhes referentes ao nível de escolaridade, atribuições e exigências podem ser visualizados no site suzanomaisemprego.com.br.

Dentre os outros segmentos contemplados, também há um número expressivo de vagas para operador de teleatendimento (70); operador de telemarketing ativo (40); consultor de vendas (22); vendedor (22); auxiliar de limpeza (12); atendente central de telemarketing (10); açougueiro (8); pedreiro (7); motorista de caminhão (7); eletricista (6); e auxiliar de serviços gerais (6).

Para outras profissões, cinco vagas estão sendo oferecidas em cada. É o caso das funções de fiscal de piso; mecânico de manutenção de máquinas de costura; ajudante de obras; sinaleiro; apontador de obras; analista de tráfego; assistente administrativo; coordenador de serviços; auxiliar administrativo; mecânico de automóveis; sinaleiro líder de equipe; operador de pá carregadeira; operador de rolo compactador; operador de retroescavadeira; operador de escavadeira; operador de motoniveladora; operador de máquina de construção civil e mineração; encarregado de construção civil; rasteleiro de asfalto; e pavimentador.

Para as pessoas com deficiência, a função que oferece o maior número de oportunidade é a de operador de teleatendimento ativo, com 50. Outros segmentos com mais oferta de vagas são os de vendedor de comércio varejista e operador de telemarketing ativo, com dez vagas. Há ainda seis para auxiliar de serviços gerais; quatro para jardineiro; e três para o cargo de auxiliar de produção.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, destacou que as oportunidades proporcionadas neste momento podem garantir que muitos munícipes comecem o ano de 2024 com novas perspectivas profissionais. “O projeto ‘Suzano Mais Emprego’, desenvolvido em parceria com as empresas da região, tem o objetivo de garantir um início de ano repleto de oportunidades para todos que buscam o primeiro emprego ou a recolocação no mercado de trabalho. Essa iniciativa é de extrema importância para todos os envolvidos pois fortalece a economia com a geração de renda. Este é um serviço que consegue beneficiar o trabalhador, o empregador e o município como um todo”, avaliou Loducca.