Suzano Mais Emprego voltará a acolher currículos a partir desta quarta no Centrus

A partir desta quarta-feira (01/07), será retomado o atendimento presencial do projeto Suzano Mais Emprego, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro). Os interessados terão a oportunidade de cadastrar currículos para as vagas que são oferecidas pelas empresas. O acolhimento no local havia sido interrompido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego no final de março devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O atendimento presencial será das 8 às 17 horas, apenas para entrega de currículos, que também pode ser feita pelo e-mail suzano.vagas@gmail.com. Para garantir a segurança de todos, será exigida a distância mínima de dois metros entre as pessoas e haverá álcool em gel à disposição.

Em virtude da determinação do Plano São Paulo de retomada gradual das atividades, do governo do Estado, aglomerações como dinâmicas de seleção de candidatos e cursos de qualificação profissional estarão condicionados ao estágio em que a cidade estiver – atualmente, toda a região do Alto Tietê encontra-se na Fase 2 – Laranja de flexibilização, que permite o funcionamento parcial de comércios e serviços.

A pasta também retomará o contato com as empresas para captação de vagas para a oferta no Suzano Mais Emprego. Empresas interessadas em abrir postos de trabalho podem enviar as informações para o e-mail suzanomaisemprego@gmail.com. Antes da interrupção das atividades em virtude da pandemia, o projeto contava com aproximadamente 200 oportunidades em aberto.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, ressaltou que a retomada do serviço presencial não significa o fim das atividades remotas. “Reforçamos que o atendimento à distância, tanto por telefone quanto por e-mail, é a maneira mais segura de se integrar ao projeto ou de se atualizar. Durante a pandemia, mantivemos funcionando o Banco do Povo e o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), tomando todas as precauções possíveis para manter a segurança dos usuários e dos nossos colaboradores”, explicou.

Para o chefe da pasta, a geração de emprego em Suzano segue a tendência mundial de queda com as paralisações causadas pela Covid-19, mas poderá se estabilizar no segundo semestre deste ano. “Nos meses de abril e maio tivemos a economia fechada em todo o País, porém estamos nos preparando. Suzano é uma cidade com uma oferta de emprego bastante diversificada entre indústria, comércio e prestação de serviços, o que nos dá uma vantagem para a criação de novos postos de trabalho”, explicou.