Suzano mantém 73 escolas da rede com 916 câmeras

A Prefeitura de Suzano informou que as 73 unidades escolares da rede municipal possuem 916 câmeras que estão conectadas à Central de Segurança Integrada (CSI), o que garante proteção em tempo real para alunos e profissionais da educação. O município ainda conta com 158 botões de pânico instalados em creches e escolas, prontos para acionar as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) em caso de emergência.

A GCM também promove rondas escolares em toda a rede municipal de ensino. A ação faz parte da estratégia permanente de prevenção à violência e de fortalecimento da presença da corporação nas imediações das unidades de ensino, abrangendo as 73 escolas próprias do município e outras 28 unidades conveniadas.

Ainda sobre prevenção, a Secretaria Municipal de Educação tem complementados essas iniciativas com o programa “Prevenir a Violência Escolar”, que atende toda a rede municipal, com cobertura nas cem unidades de ensino, ampliando o cuidado com estudantes em situação de risco e violação de direitos.

Outro eixo importante é a formação pelo projeto “Maria Vai à Escola”, conduzido pela Segurança Cidadã, que formou, em 2025, 450 alunos em duas unidades, levando orientações sobre cidadania, respeito e autoproteção e educando crianças e adolescentes nas escolas sobre igualdade de gênero, direitos humanos, respeito e combate à violência. Neste ano a formação ocorre nas escolas Therezinha Pereira Lima Muzel, no bairro Jardim São José, e Municipal Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya.

Já o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, alcançou 830 estudantes em quatro unidades no ano passado. O objetivo da iniciativa, tocada pela GCM, é garantir que os jovens evitem as drogas e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas, potencializando suas relações dentro da sociedade.

Os agentes de segurança escolar recebem treinamento de forma regular para poderem atuar em casos de emergência.