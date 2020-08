Suzano mantém 85% da frota do transporte municipal de ônibus

Cerca de 85% do transporte municipal de Suzano está operando. É o mesmo percentual divulgado no mês passado. No início da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), metade da frota foi paralisada, entre ônibus da Radial e vans do transporte complementar. As informações são da Prefeitura de Suzano.

A paralisação ocorreu para reduzir o número de pessoas dentro dos ônibus e vans, evitando grandes aglomerações no transporte – algo que aumenta as chances de contágio pelo novo vírus.

A demanda de passageiros também caiu no período, chegando a menos de 30% do total que usa os transportes em dias normais.

A redução foi significativa durante o isolamento, já que no dia 19 de março – quatro dias antes do início da quarentena - a redução de passageiros havia sido em, aproximadamente, 40%, conforme informou a Prefeitura ao DS.

Para a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, a redução temporária do transporte se deve à pandemia, que afastou funcionários e passageiros que entraram em quarentena.

Aplicativos

Porém, outro fator tem influenciado nesta redução: os meios alternativos de locomoção. O DS constatou que muitas pessoas optam por realizar viagens de aplicativo, como Uber, por exemplo.

Geralmente, quando as viagens são curtas, os passageiros – quando estão acompanhados por uma ou mais pessoas – costumam “rachar” as viagens, o que acaba compensando se comparado com o valor das tarifas do transporte público.

Mesmo com o uso de aplicativos, a expectativa da pasta de Transportes e Mobilidade Urbana é de que o número de passageiros aumente ainda mais com a flexibilização do comércio e dos serviços, como vem fazendo o governo do Estado e as demais autoridades empenhadas em orientar a população sobre o novo coronavírus.