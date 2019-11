Suzano mantém candidatura para receber unidade do Ceagesp; Estado analisa nova sede

A Prefeitura de Suzano informou que mantém o interesse em receber uma unidade da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), e que as obras de infraestrutura que são construídas visam, também, preparar a cidade para receber a unidade. Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), a cidade está aberta para "qualquer empreendimento" devido às qualidades que a cidade oferece.

"Diversas obras de infraestrutura estão em construção, como a conclusão da Marginal do Una, uma importante via que interliga a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), que dá acesso ao Porto de Santos e à alça do Rodoanel", informou.

A administração municipal ainda reforça que a cidade tem apresentado crescimento na geração de emprego, e outras qualificações profissionais.

"O equilíbrio que Suzano apresenta mão de obra qualificada, avanços na logística e organização, o que torna a cidade um dos municípios ideais na Grande São Paulo para empreendimentos deste porte", concluiu a Prefeitura.

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemat, informou que a agricultura é um importante setor da economia regional, e a presença de um Ceagesp ajudaria a alavancar mais a importância da agricultura.

"A agricultura é um dos principais setores da economia do Alto Tietê e a Região inclusive é Cinturão Verde do Estado de São Paulo, além de concentrar grande produção de flores, frutas e cogumelos", explicou o consórcio.

Além disso, o Condemat confirma que, Mogi das Cruzes e Suzano, demonstram interesse em receber a unidade do Ceagesp, "porém as tratativas para receber devem acontecer entre o município e o Estado".

Ceagesp

Em audiência pública o governador de São Paulo, João Doria, explicou que o Ceagesp será transferido para a iniciativa privada, além de ter seu local alterado. Hoje o Ceagesp está na Vila Leopoldina, zona oeste da capital de São Paulo. É o maior centro de abastecimento da América Latina, com área total de 630 mil metros quadrados e emprega mais de 30 mil pessoas.

São pelo menos três milhões de toneladas de alimentos comercializados anualmente, o que geral movimentação financeira de R$ 7,5 bilhões.

A transferência da localização do Ceagesp será para um local que tenha acesso à rodovias classe zero, segundo informou o governo.

"As rodovias classe zero, caracterizadas por alto padrão técnico, com pista dupla e acessos limitados, garante mais fluidez de tráfego. O governador também lista os requisitos e contrapartidas para implantação e manutenção do novo entreposto na Grande São Paulo", disse

O local atual da unidade do Ceagesp dará lugar à um Centro Internacional de Tecnologia e Inovação (Citi).

"Tecnologia e inovação fazem parte do DNA de São Paulo. A região que escolhemos para abrigar o Citi já tem vocação para isso. Próximo de lá já temos o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e a USP", concluiu o governo estadual.