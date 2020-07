Suzano mantém frota de ônibus e vans acima da demanda nas linhas municipais

A oferta de veículos que atuam nas linhas do transporte público municipal de Suzano está em 85% da frota. Ainda que a cidade tenha avançado à Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo de retomada das atividades, o que permite uma flexibilização maior no funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, a demanda segue abaixo do esperado, com apenas metade do movimento de passageiros na comparação com o que se constatava antes do advento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana tem mantido alto o número de ônibus e vans em operação. Não só para garantir o bom atendimento como também para se evitar aglomerações em locais de embarque e desembarque e colaborar com o distanciamento entre os usuários no interior dos veículos. Segundo a pasta, muita gente que trabalha atualmente e que até recebe vale-transporte está evitando utilizar as linhas municipais, dando preferência para automóveis particulares e motoristas de aplicativos, por exemplo.

“Prova disso é que estamos percebendo um aumento sensível no volume de tráfego. Sem contar o fato de que muitas pessoas continuam em home office. Todo esse cenário contribui para uma demanda menor, embora nossa expectativa seja de que o movimento de passageiros cresça gradativamente nas próximas semanas e, consequentemente, a oferta de veículos nas linhas também”, destacou o secretário Claudinei Valdemar Galo.

A empresa que detém a concessão para prestar o serviço na cidade, a Radial Transporte, tem 70% dos ônibus nas ruas. Já a frota de vans dos permissionários do sistema complementar está 100% à disposição dos usuários, de acordo com a Cooperativa de Trabalho dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Alto Tietê (Coopersuzan). “Há algumas linhas em que os veículos fazem grande parte do trajeto sem nenhum passageiro, mas seguem mantidas em operação para o serviço não faltar, ainda que com intervalos maiores”, explicou Galo.

Além disso, a secretaria continua com ações específicas desde o início da quarentena, principalmente com servidores dando orientações a passageiros quanto às medidas necessárias de higiene e comportamento para combater a propagação do novo coronavírus em pontos de parada, no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (Terminal Norte) e dentro dos veículos. Também é feito o acompanhamento da desinfecção constante dos veículos.