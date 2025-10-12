Suzano mantém negociações com o INSS para mudança do prédio do órgão

A Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem em tratativas para mudança da agência do órgão federal. Segundo a administração municipal, foi apresentada ao INSS uma proposta de mudança para uma área na rua Sete de Setembro.

Atualmente, o órgão ocupa um prédio histórico da cidade, que abrigou o Paço Municipal entre 1952 e 1993, e foi sede da Câmara Municipal de 1952 a 2001. Após aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), o prédio passou, em abril de 2024, pelo processo de tombamento que o tornou patrimônio de Suzano.

O tombamento inclui a mureta que fica em frente à fachada, o livro tombo mais antigo do Legislativo e a mesa do primeiro prefeito, Abdo Rachid, e possibilita que a administração municipal implemente políticas públicas com vistas à preservação do local.

A prefeitura esclareceu que, há cerca de dois anos, foi apresentada uma proposta ao órgão de mudança para a rua Sete de Setembro que, na ocasião, houve um acesso positivo. Entretanto, a administração municipal ainda aguarda um posicionamento oficial do órgão federal sobre a possibilidade de concretização dessa medida e o projeto do futuro prédio.

O DS procurou o INSS, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.