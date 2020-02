Suzano mantém programa de coleta seletiva de lixo

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, informou a manutenção do programa "Coleta Seletiva Solidária", em parceria com a Cooperativa de Trabalho de Reciclagem Unidos Venceremos (Univence).

O programa visa a contratação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis para a prestação de serviço de coleta seletiva. Esse mesmo modelo de coleta já é utilizado em outras cidades do Brasil, e agora será utilizado na cidade.

A presidente da Univence, Alessandra de Paula Vieira diz que, além disso, alguns moradores e empresas de Suzano realizam a doação de recicláveis para a cooperativa.

"As pessoas e empresas entram em contato com a gente, e nós realizamos essa coleta e separamos os materiais aqui no Centro de Triagem. Todo material é separado, prensado e vendido a empresas. Disso, nós retiramos o dinheiro para manter a cooperativa e dividimos o restante entre os 15 cooperados que trabalham aqui".

O Centro de Triagem é o local onde é feita a separação dos materiais. Ele fica localizado no bairro Jardim Colorado.

Segundo Alessandra, o local foi cedido pela Prefeitura após a assinatura de um acordo no ano passado.

A Prefeitura custeia alguns gastos com o galpão, como água e luz e também auxilia a cooperativa com um caminhão com dois ajudantes.

Alessandra é catadora há 12 anos, e há menos de um assumiu a gestão da cooperativa, que já existe há 10 anos em Suzano.

Ela diz que se a coleta seletiva for implantada em massa na cidade, os ganhos seriam muito significativos. "Suzano é um município muito grande, se a coleta for implantada em pelo menos metade da cidade, vai ser muito bom. Tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas".

Ela continua falando do apoio dos moradores. "As pessoas têm chegado e apoiado. O que falta mais agora, é que mais pessoas enxerguem a cooperativa e o trabalho que é realizado aqui".

Em nota a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, diz que além da parceria com a cooperativa, disponibiliza de um ecoponto no bairro Parque Maria Helena. Além disso, a secretaria diz que a coleta seletiva também é realizada em prédios públicos, que está prevista dentro do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGIRS), e que a expectativa é de que seja estendida de forma gradual à comunidade.