Suzano mantém serviços essenciais durante o Carnaval

Os serviços essenciais promovidos pela Prefeitura de Suzano seguem normalmente durante o Carnaval. Entre as atividades mantidas estão os atendimentos de urgência em saúde, segurança e trânsito e os serviços de zeladoria urbana. O decreto municipal nº 10.013/2024 prevê ponto facultativo na segunda (12/02), na terça (13/03) e até as 13 horas de quarta-feira (14/02), quando o expediente normal será retomado. O Parque Municipal Max Feffer será opção de lazer com programação especial para as famílias suzanenses.

Os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã continuarão de forma ininterrupta, tendo em vista que a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil poderão ser acionadas a qualquer momento pelos telefones (11) 4746-3297 e (11) 4748-5394, respectivamente. Já as demandas relacionadas ao trânsito do município seguirão sendo atendidas pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana. A pasta disponibiliza o número (11) 4746-1166.

A Secretaria Municipal de Saúde manterá os trabalhos 24 horas por dia no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista (rua Guarani, 200). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará funcionando e poderá ser acionado normalmente pelo número 192.

Ainda funcionam normalmente os diversos serviços de zeladoria efetuados pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, como varrição, capinação, coleta de lixo e limpeza da cidade. Por sua vez, os cemitérios São João Batista e São Sebastião também continuarão abertos, das 8 horas às 17h30, além do Velório Municipal, entre 6h30 e 18h30.

Para o Carnaval, a Secretaria Municipal de Cultura preparou algumas atividades voltadas às famílias no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A programação começa neste sábado (10/02), às 14 horas, com uma apresentação musical do bloco D’elas. Logo depois será a vez da DJ Anna Kishi. Em seguida, às 16 horas, a festa continua com a música do CarnaSuz, que também marca o início das atrações do domingo (11/02), às 14 horas. Neste dia, os frequentadores do local poderão celebrar com a atração “Alegra Samba Dancer”, programada para as 16 horas. Para encerrar, na terça-feira (13/02), ainda haverá a apresentação do Bloco Praieira, às 14 horas, e, por fim, da Banda Swingueira, às 16 horas.

Além disso, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura também seguirá funcionando normalmente, das 8 às 17 horas, com centenas de espécies de mudas floríferas e frutíferas, animais e jardins. O público, inclusive, pode obter uma muda de forma gratuita, mediante cadastro.

O PlayPet, que fica anexo, garante um espaço destinado para convivência, exercícios e condicionamento de cães. Para frequentar basta realizar cadastro e criar a identificação do animal, com apresentação da cópia da carteirinha de vacinação do pet, duas fotos 3x4 coloridas do animal e cópia do comprovante de endereço e do documento original com foto do tutor.